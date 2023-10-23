Концерт Дианы Арбениной состоялся в Новосибирске, несмотря на протесты

Posted Сегодня, 01:18
Published Сегодня, 01:18
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Updated Сегодня, 01:20
Концерт Дианы Арбениной в Новосибирске прошел, несмотря на протесты и возмущения. Более пяти тысяч человек собрались на мероприятии, которое проходило на стадионе «Локомотив-Арена». Фанаты певицы пришли на концерт с фотографиями Дианы Арбениной и цветами.
Отметим, что общественники выступали против проведения этого концерта. Скандал дошел до губернатора Новосибирской области Андрея Травникова.
Группа защиты прав в Сибири «Радетель» направила письмо губернатору, выразив свои опасения относительно этого концерта. Активисты назвали его «антироссийским мероприятием», так как считают, что музыка Дианы Арбениной поддерживает антивоенные взгляды.