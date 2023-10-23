Концерт Дианы Арбениной состоялся в Новосибирске, несмотря на протесты

Концерт Дианы Арбениной в Новосибирске прошел, несмотря на протесты и возмущения. Более пяти тысяч человек собрались на мероприятии, которое проходило на стадионе «Локомотив-Арена». Фанаты певицы пришли на концерт с фотографиями Дианы Арбениной и цветами.