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Концерт прошел

Концерт Дианы Арбениной состоялся в Новосибирске, несмотря на протесты

23 октября 2023, 01:18
Фото: Эмилия Губарева / atas.info
Концерт прошел
Концерт Дианы Арбениной в Новосибирске, несмотря на протесты и возмущения, состоялся на «Локомотив-Арене» с участием около пяти тысяч человек.

Концерт Дианы Арбениной в Новосибирске прошел, несмотря на протесты и возмущения. Более пяти тысяч человек собрались на мероприятии, которое проходило на стадионе «Локомотив-Арена». Фанаты певицы пришли на концерт с фотографиями Дианы Арбениной и цветами.

Отметим, что общественники выступали против проведения этого концерта. Скандал дошел до губернатора Новосибирской области Андрея Травникова.

Группа защиты прав в Сибири «Радетель» направила письмо губернатору, выразив свои опасения относительно этого концерта. Активисты назвали его «антироссийским мероприятием», так как считают, что музыка Дианы Арбениной поддерживает антивоенные взгляды.

Губернатора Травникова активисты просят отменить концерт Арбениной в Новосибирске
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