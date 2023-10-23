Необычные рецепты пирога из тыквы, о которых вы даже не догадывались

Какая же осень без аромата корицы, свежих яблок и, конечно же, тыквы? С приходом холодов мы начинаем задумываться о вкусных десертах, согревающих душу. Собрали для вас рецепты тыквенного пирога, которые идеально впишутся в атмосферу осени и подарят настроение в преддверии Хэллоуина.

Простой тыквенный пирог Ингредиенты: 1 упаковка слоеного теста

2 чашки тыквенного пюре (из консервов или свежего)

¾ чашки сахара

1 ч. ложка корицы

½ ч. ложки имбиря

¼ ч. ложки гвоздики

½ ч. ложки соли

3 яйца

1 чашка сливок Рецепт: Разогрейте духовку до 180°C. Разверните слойку теста в форме для пирога и укройте дно и боковины. В глубокой миске смешайте тыквенное пюре, сахар, специи и соль. В другой миске взбейте яйца и добавьте сливки. Постепенно добавьте смесь сливок и яиц к тыквенной массе, хорошо перемешивая. Наполните приготовленную корку получившейся смесью. Выпекайте пирог в духовке около 40-50 минут, или до тех пор, пока центр не застынет. Подавайте пирог, посыпанный сахаром в порошке и сливками, если желаете. Тыквенный пирог с орехами Ингредиенты: 1 упаковка слоеного теста

2 чашки тыквенного пюре

¾ чашки сахара

1 ч. ложка корицы

½ ч. ложки имбиря

¼ ч. ложки гвоздики

½ ч. ложки соли

3 яйца

1 чашка сливок

½ чашки грецких орехов, измельченных Рецепт: Подготовьте тесто и выложите его в форму для пирога. В миске смешайте тыквенное пюре, сахар, специи и соль. В другой миске взбейте яйца и добавьте сливки. Постепенно добавьте смесь сливок и яиц к тыквенной массе, хорошо перемешивая. Добавьте измельченные грецкие орехи и тщательно перемешайте. Наполните корку получившейся смесью. Выпекайте пирог в духовке около 40-50 минут, или до тех пор, пока центр не застынет. Подавайте пирог с взбитыми сливками и орехами сверху, если желаете. Нежный тыквенный пирог Ингредиенты: 1 упаковка песочного теста

2 чашки тыквенного пюре

1 ½ чашки сахара

½ ч. ложки соли

1 ½ ч. ложки корицы

1 ч. ложка имбиря

½ ч. ложки гвоздики

4 яйца

1 ¼ чашки сливок Рецепт: Разогрейте духовку до 180°C. Выложите тесто в форму для пирога, обсыпьте бобами или грузом для предпечки и выпекайте 10-15 минут. В миске смешайте тыквенное пюре, сахар, соль и специи. В другой миске взбейте яйца и добавьте сливки. Постепенно добавьте смесь сливок и яиц к тыквенной массе, хорошо перемешивая. Наполните приготовленную корку получившейся смесью. Выпекайте пирог в духовке около 50-60 минут, или до тех пор, пока центр не застынет. Подавайте пирог, посыпанный сахаром в порошке и сливками, если желаете. Читайте также: 15+ идей для быстрого и вкусного ужина: подаём на стол, не теряя времени! Прокуратура предъявила претензии школьным столовым из-за холодной еды Безумно дорогая еда для кошек: чем балуют своих любимцев новосибирцы