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Published Сегодня, 06:47

Modified Сегодня, 06:49

Updated Сегодня, 06:49

Эти пироги считаются самыми осенним

Необычные рецепты пирога из тыквы, о которых вы даже не догадывались

23 октября 2023, 06:47
Фото: food-culture.ru
Эти пироги считаются самыми осенним
Какая же осень без аромата корицы, свежих яблок и, конечно же, тыквы? С приходом холодов мы начинаем задумываться о вкусных десертах, согревающих душу. Собрали для вас рецепты тыквенного пирога, которые идеально впишутся в атмосферу осени и подарят настроение в преддверии Хэллоуина.

Простой тыквенный пирог

Ингредиенты:

  • 1 упаковка слоеного теста
  • 2 чашки тыквенного пюре (из консервов или свежего)
  • ¾ чашки сахара
  • 1 ч. ложка корицы
  • ½ ч. ложки имбиря
  • ¼ ч. ложки гвоздики
  • ½ ч. ложки соли
  • 3 яйца
  • 1 чашка сливок

Рецепт:

  1. Разогрейте духовку до 180°C.
  2. Разверните слойку теста в форме для пирога и укройте дно и боковины.
  3. В глубокой миске смешайте тыквенное пюре, сахар, специи и соль.
  4. В другой миске взбейте яйца и добавьте сливки.
  5. Постепенно добавьте смесь сливок и яиц к тыквенной массе, хорошо перемешивая.
  6. Наполните приготовленную корку получившейся смесью.
  7. Выпекайте пирог в духовке около 40-50 минут, или до тех пор, пока центр не застынет.
  8. Подавайте пирог, посыпанный сахаром в порошке и сливками, если желаете.

Тыквенный пирог с орехами

Ингредиенты:

  • 1 упаковка слоеного теста
  • 2 чашки тыквенного пюре
  • ¾ чашки сахара
  • 1 ч. ложка корицы
  • ½ ч. ложки имбиря
  • ¼ ч. ложки гвоздики
  • ½ ч. ложки соли
  • 3 яйца
  • 1 чашка сливок
  • ½ чашки грецких орехов, измельченных

Рецепт:

  1. Подготовьте тесто и выложите его в форму для пирога.
  2. В миске смешайте тыквенное пюре, сахар, специи и соль.
  3. В другой миске взбейте яйца и добавьте сливки.
  4. Постепенно добавьте смесь сливок и яиц к тыквенной массе, хорошо перемешивая.
  5. Добавьте измельченные грецкие орехи и тщательно перемешайте.
  6. Наполните корку получившейся смесью.
  7. Выпекайте пирог в духовке около 40-50 минут, или до тех пор, пока центр не застынет.
  8. Подавайте пирог с взбитыми сливками и орехами сверху, если желаете.

Нежный тыквенный пирог

Ингредиенты:

  • 1 упаковка песочного теста
  • 2 чашки тыквенного пюре
  • 1 ½ чашки сахара
  • ½ ч. ложки соли
  • 1 ½ ч. ложки корицы
  • 1 ч. ложка имбиря
  • ½ ч. ложки гвоздики
  • 4 яйца
  • 1 ¼ чашки сливок

Рецепт:

  1. Разогрейте духовку до 180°C.
  2. Выложите тесто в форму для пирога, обсыпьте бобами или грузом для предпечки и выпекайте 10-15 минут.
  3. В миске смешайте тыквенное пюре, сахар, соль и специи.
  4. В другой миске взбейте яйца и добавьте сливки.
  5. Постепенно добавьте смесь сливок и яиц к тыквенной массе, хорошо перемешивая.
  6. Наполните приготовленную корку получившейся смесью.
  7. Выпекайте пирог в духовке около 50-60 минут, или до тех пор, пока центр не застынет.
  8. Подавайте пирог, посыпанный сахаром в порошке и сливками, если желаете.
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