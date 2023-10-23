Необычные рецепты пирога из тыквы, о которых вы даже не догадывались
23 октября 2023, 06:47
Фото: food-culture.ru
Эти пироги считаются самыми осенним
Какая же осень без аромата корицы, свежих яблок и, конечно же, тыквы? С приходом холодов мы начинаем задумываться о вкусных десертах, согревающих душу. Собрали для вас рецепты тыквенного пирога, которые идеально впишутся в атмосферу осени и подарят настроение в преддверии Хэллоуина.
Простой тыквенный пирог
Ингредиенты:
1 упаковка слоеного теста
2 чашки тыквенного пюре (из консервов или свежего)
¾ чашки сахара
1 ч. ложка корицы
½ ч. ложки имбиря
¼ ч. ложки гвоздики
½ ч. ложки соли
3 яйца
1 чашка сливок
Рецепт:
Разогрейте духовку до 180°C.
Разверните слойку теста в форме для пирога и укройте дно и боковины.
В глубокой миске смешайте тыквенное пюре, сахар, специи и соль.
В другой миске взбейте яйца и добавьте сливки.
Постепенно добавьте смесь сливок и яиц к тыквенной массе, хорошо перемешивая.