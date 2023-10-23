Новогодние украшения уже начали продавать новосибирские магазины

Posted Сегодня, 02:15
Published Сегодня, 02:15
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Updated Сегодня, 02:17
В магазинах Новосибирска уже появились новогодние украшения. Их можно найти как в сетевых магазинах, так и в дисконт-центрах. Это не случайно — маркетологи советуют начинать продавать новогодний ассортимент за два месяца до самого праздника.
Например, один из менеджеров крупной сетевой торговой точки рассказал BFM-Новосибирск, что они начали расставлять елочные игрушки, гирлянды и мишуру уже 17 октября. В прошлом году они делали это еще раньше. Пока же покупатели больше просто осматривают товар, а активные продажи начнутся в конце октября.
По данным маркетинговых исследований, новогодние товары начинают продаваться уже в сентябре, особенно в онлайн-магазинах и на маркетплейсах. Офисы часто заранее закупают все необходимое для праздника. Самый пик продаж для всех групп покупателей приходится на декабрь.