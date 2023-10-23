Новогодние украшения уже начали продавать новосибирские магазины

Например, один из менеджеров крупной сетевой торговой точки рассказал BFM-Новосибирск, что они начали расставлять елочные игрушки, гирлянды и мишуру уже 17 октября. В прошлом году они делали это еще раньше. Пока же покупатели больше просто осматривают товар, а активные продажи начнутся в конце октября.