Злой снеговик ХК «Сибирь» признан лучшим талисманом — достоин ли он этого звания?

Новосибирского снеговика из ХК «Сибирь» признали лучшим талисманом КХЛ

Фигурку снеговика в форме игрока хоккейного клуба «Сибирь» признали лучшим талисманом Континентальной хоккейной лиги в сезоне 2023–2024 годов. Соответствующий конкурс проводился в Москве.

Информация о победе уже появилась в официальном сообществе ХК «Сибирь». Новость собрала множество лайков. «Наш Снеговик — лучший талисман КХЛ в сезоне 2023/2024! Только что в Москве завершился финал Талисмании! Юхху!!!», — сообщается в официальном паблике хоккейного клуба «Сибирь» в социальной сети «ВКонтакте». Четвертая «Талисмания» прошла в Центральном детском магазине в Москве 22 октября. Победителем прошлого конкурса стал Зубрик из минского «Динамо». Хоккеисты «Сибири» не смогли приземлиться в Нижнем Новгороде. Их отправили в Казань Узнать подробнее Читайте также: В ТОП-15 самых счастливых городов России попал Новосибирск