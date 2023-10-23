Новосибирского снеговика из ХК «Сибирь» признали лучшим талисманом КХЛ

Posted Сегодня, 09:28
Published Сегодня, 09:28
Modified Сегодня, 09:30
Updated Сегодня, 09:30
Информация о победе уже появилась в официальном сообществе ХК «Сибирь». Новость собрала множество лайков.
«Наш Снеговик — лучший талисман КХЛ в сезоне 2023/2024! Только что в Москве завершился финал Талисмании! Юхху!!!», — сообщается в официальном паблике хоккейного клуба «Сибирь» в социальной сети «ВКонтакте».
Четвертая «Талисмания» прошла в Центральном детском магазине в Москве 22 октября. Победителем прошлого конкурса стал Зубрик из минского «Динамо».