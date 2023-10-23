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Снеговик обошел всех участников конкурса

Новосибирского снеговика из ХК «Сибирь» признали лучшим талисманом КХЛ

23 октября 2023, 09:28
Фото: ВК / ХК «Сибирь» (Новосибирская область)
Снеговик обошел всех участников конкурса
Фигурку снеговика в форме игрока хоккейного клуба «Сибирь» признали лучшим талисманом Континентальной хоккейной лиги в сезоне 2023–2024 годов. Соответствующий конкурс проводился в Москве.

Информация о победе уже появилась в официальном сообществе ХК «Сибирь». Новость собрала множество лайков.

«Наш Снеговик — лучший талисман КХЛ в сезоне 2023/2024! Только что в Москве завершился финал Талисмании! Юхху!!!», — сообщается в официальном паблике хоккейного клуба «Сибирь» в социальной сети «ВКонтакте».

Четвертая «Талисмания» прошла в Центральном детском магазине в Москве 22 октября. Победителем прошлого конкурса стал Зубрик из минского «Динамо».

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