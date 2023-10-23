Ноябрьские праздники 2023 будут длинными — смотрим нерабочие дни в календаре

До начала ноября осталось всего несколько дней. При этом уже следующая рабочая неделя будет сокращенной из-за Дня народного единства. О том, как новосибирцы будут отдыхать в ноябре — в материале Atas.Info.

Как отдыхаем на День народного единства 4 ноября 2023 года Если приходится работать 4 ноября