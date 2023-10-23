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Published Сегодня, 11:09

Modified Сегодня, 11:12

Updated Сегодня, 11:12

Новосибирцы будут отдыхать три дня

Ноябрьские праздники 2023 будут длинными — смотрим нерабочие дни в календаре

23 октября 2023, 11:09
Фото: 1MI
Новосибирцы будут отдыхать три дня
До начала ноября осталось всего несколько дней. При этом уже следующая рабочая неделя будет сокращенной из-за Дня народного единства. О том, как новосибирцы будут отдыхать в ноябре — в материале Atas.Info.

Как отдыхаем на День народного единства 4 ноября 2023 года

В 2023 году 4 ноября является выходным днем и приходится на субботу. Благодаря этому начинает действовать правило переноса и следующий рабочий день станет выходным. Таким образом, в честь Дня народного единства жители Новосибирской области отдохнут целых три дня — 4,5 и 6 ноября.

Поскольку 3 ноября приходится на пятницу, то рабочий день будет сокращенным. Согласно нормам трудового законодательства, работодатель обязан отпустить сотрудников на два часа раньше.

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Если приходится работать 4 ноября

В рамках трехдневных выходных отдыхать будут практически все жители Новосибирской области. Исключение составляют работники экстренных служб, непрерывно действующих организаций и иных сотрудников, трудящиеся по выходным согласно договору.

Если работник трудится в период с 4 по 6 ноября, то он обязан получить компенсацию. Отработанные дни и командировочные оплачиваются в двойном размере, также работник может получить отгулы. Однако подобные моменты необходимо обсудить с работодателем заранее.

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