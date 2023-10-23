Ноябрьские праздники 2023 будут длинными — смотрим нерабочие дни в календаре

Posted Сегодня, 11:09
Published Сегодня, 11:09
Modified Сегодня, 11:12
Updated Сегодня, 11:12
В 2023 году 4 ноября является выходным днем и приходится на субботу. Благодаря этому начинает действовать правило переноса и следующий рабочий день станет выходным. Таким образом, в честь Дня народного единства жители Новосибирской области отдохнут целых три дня — 4,5 и 6 ноября.
Поскольку 3 ноября приходится на пятницу, то рабочий день будет сокращенным. Согласно нормам трудового законодательства, работодатель обязан отпустить сотрудников на два часа раньше.
В рамках трехдневных выходных отдыхать будут практически все жители Новосибирской области. Исключение составляют работники экстренных служб, непрерывно действующих организаций и иных сотрудников, трудящиеся по выходным согласно договору.
Если работник трудится в период с 4 по 6 ноября, то он обязан получить компенсацию. Отработанные дни и командировочные оплачиваются в двойном размере, также работник может получить отгулы. Однако подобные моменты необходимо обсудить с работодателем заранее.