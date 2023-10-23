Погибшего на СВО бердчанина Константина Кирсанова отпели в католическом храме

Posted Сегодня, 07:27
Published Сегодня, 07:27
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Updated Сегодня, 07:29
Константин Кирсанов родился в Бердске, где окончил школу и получил профессию столяра-плотника. Мужчина был призван в рамках частичной мобилизации и погиб на Донбассе.
«12 октября 2023 года в ходе проведения специальной военной операции погиб призванный в сентябре прошлого года в рамках частичной мобилизации старший сержант, командир отделения гаубичной артиллерийской батареи Константин Кирсанов», — сообщается в официальном паблике администрации города Бердска в социальной сети «ВКонтакте».
По погибшему военнослужащему прошла заупокойная месса в кафедральном соборе Преображения Господня в Новосибирске.