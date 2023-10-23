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Технически на карте левобережной развязки четвертого моста в Новосибирске не 25, а 27 съездов

Схема движения по 25 съездам левобережной развязки 4 моста в Новосибирске — карта

23 октября 2023, 01:29
Фото: Группа ВИС
Технически на карте левобережной развязки четвертого моста в Новосибирске не 25, а 27 съездов

Появилась карта проезда по 25 съездам 4-го моста на левом берегу в Новосибирске

Левобережный комплекс развязок четвертого моста в Новосибирске называют крупнейшим в Европе. Как и куда поведут автомобилистов его 25 съездов и 7 эстакад, когда закончится строительство? Смотрите на карте, предоставленной Атас.инфо группой ВИС. Разбираемся в сложной схеме движения.

«Левобережная транспортная развязка — многоуровневое инфраструктурное сооружение, включающее 25 съездов, путепровод тоннельного типа под Транссибирской магистралью, 7 эстакад и 4 надземных пешеходных перехода. Это самое масштабное инженерное сооружение данного типа на территории России. По своим техническим характеристикам развязка превосходит все имеющиеся в Европе», — сказано на сайте группы ВИС — концессионера грандиозной стройки.

Комплекс развязок заменит круговое движение в районе площадей Труда и Энергетиков на сквозные разноуровневые проезды без светофоров. Согласно проекту попасть на мост на левом берегу можно будет со всех прилегающих улиц: Станционной, Планировочной, Широкой, Ватутина и Станиславского, а также проезда Энергетиков.

Но комплекс с 25 развязками и 7 эстакадами действительно грандиозный — достаточно взглянуть на схему.

На схеме левобережной развязки подписаны все съезды, эстакады и пешеходные переходыНа схеме левобережной развязки подписаны все съезды, эстакады и пешеходные переходы
На схеме левобережной развязки подписаны все съезды, эстакады и пешеходные переходы
Фото: Группа ВИС

Водителям будет непросто разобраться как правильно проехать в нужном направлении и не прозевать нужный съезд. Особенно сначала, когда движение по мосту только откроется.

Попробуем самостоятельно разобраться по карте. Кстати, если сугубо технически съездов 27, потому что есть съезды 6.1 и 6.2 и 7.1 и 7.2.

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Куда ведут 25 съездов развязки четвертого «Центрального» моста в Новосибирске на левом берегу реки Обь

Схема движения по комплексу развязок разделена по горизонтали примерно пополам линией железнодорожной Транссибирской магистрали.

Выше нее на схеме площадь Энергетиков, проезд Энергетиков, ведущий на Димитровский мост, улица Станционная — здесь же по горизонтали идет эстакада основного хода четвертого моста.

В верхней части схемы, над Транссибирской магистралью расположены

(слева направо):

Съезд С 1 — ведет с эстакады основного хода четвертого «Центрального» моста на пл. Энергетиков и далее на пл. Труда

Съезд С 22 — ведет на ул. Станционную с проезда Энергетиков;

Съезд С 23 — ведет с ул. Станционной на пл. Труда;

Съезд С 7 — ведет с ул. Станционной на проезд Энергетиков;

Съезд С 5 — ведет с проезда Энергетиков на пл. Труда;

Съезд С 21 — ведет на проезд Энергетиков и далее — на Димитровский мост;

Съезд С 4 — ведет через путепровод тоннельного типа под железной дорогой от пл. Труда в сторону проезда Энергетиков;

Съезд С 24 — ведет на проезд Энергетиков;

Съезд С 6.1 — ведет от пл. Труда на ул. Станционную или на проезд Энергетиков;

Съезд С 6.2 — ведет от пл. Труда на ул. Станционную;

Съезд С 7.1 — ведет с ул. Станционной на проезд Энергетиков;

Съезд С 2 — ведет на четвертый мост в сторону правого берега со стороны пл. Труда и прилегающих улиц.

Примечание. Корреспондент Атас.инфо разбирался в схеме самостоятельно и мог истолковать карту неправильно. Оперативно получить разъяснения специалистов не удалось. Поэтому информация, изложенная ниже — это версия Атас.инфо. Посмотрите схему сами и сверьтесь с навигатором.

Техническая схема дорог вокруг пл. Энергетиков выглядит очень сложноТехническая схема дорог вокруг пл. Энергетиков выглядит очень сложно
Техническая схема дорог вокруг пл. Энергетиков выглядит очень сложно
Фото: Сайт ГКУ НСО "Мост"

Нижняя половина схемы под Транссибирской магистралью: площадь Труда и сходящиеся к ней магистрали — ул. Широкая, ул. Станиславского, ул. Ватутина. Здесь съездов даже немного больше.

В нижней половине схемы расположены

(слева направо):

Съезд С 18 — незначительный участок дороги, перпендикулярен съезду С10;

Съезд С 10 — ведет с ул. Троллейной на ул. Широкую и на пл. Труда;

Съезд С 11 — ведет с ул. Широкой на ул. Станиславского;

Съезд С 20 — ведет от пл. Энергетиков на пл. Труда или на ул. Широкую;

Съезд С 12 — ведет на пл. Труда и далее на ул. Станиславского или ул. Ватутина и пл. Энергетиков;

Съезд С 25 — ведет на ул. Станиславского;

Съезд С 13 — ведет от пл. Труда и далее на ул. Станиславского;

Съезд С 2 — ведет от пл. Труда и прилегающих улиц на четвертый мост, проезд Энергетиков и ул. Станционную;

Съезд С 3 — ведет с улицы Широкой на четвертый мост, проезд Энергетиков и ул. Станционную;

Съезд С 15 — ведет с ул. Станиславского на четвертый мост, проезд Энергетиков и ул. Станционную, или на ул. Ватутина;

Съезд С 14 — ведет с ул. Станиславского на пл. Труда;

Съезд С 16 — ведет с ул. Ватутина на пл. Труда и далее на четвертый мост, проезд Энергетиков и ул. Станционную;

Съезд С 17 — ведет с ул. Ватутина на четвертый мост, проезд Энергетиков и ул. Станционную;

Съезд С 9 — ведет от пл. Труда на четвертый мост, проезд Энергетиков и ул. Станционную;

Съезд С 19 — ведет с ул. Планировочной на четвертый мост, проезд Энергетиков и ул. Станционную.

Путепровод двухпутный с трамвайной линией поведет с ул. Ватутина на ул. Широкую и обратно.

Схема сложная и первое время, чтобы не проехать нужный съезд, рекомендуем водителям внимательно читать дорожные знаки или использовать навигатор.

Осенью 2023 на четвертом мосту в Новосибирске завершили сооружение пилона и вантОсенью 2023 на четвертом мосту в Новосибирске завершили сооружение пилона и вант
Осенью 2023 на четвертом мосту в Новосибирске завершили сооружение пилона и вант
Фото: ТГ-канал группы ВИС

В 2021 году Группа ВИС уже публиковала компьютерную анимацию проезда по Центральному мосту и комплексу развязок. Напоминаем это видео.

Видео "Центральный мост в Новосибирске" было опубликовано 2 года назад
Видео: YouTube канал Группы ВИС

Четвертый, «Центральный» мост через Обь в Новосибирске должен решить проблему хронических пробок в часы пик, когда новосибирцы массово едут с левого берега на правый и наоборот.

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