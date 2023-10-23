Схема движения по 25 съездам левобережной развязки 4 моста в Новосибирске — карта

Комплекс развязок заменит круговое движение в районе площадей Труда и Энергетиков на сквозные разноуровневые проезды без светофоров. Согласно проекту попасть на мост на левом берегу можно будет со всех прилегающих улиц: Станционной, Планировочной, Широкой, Ватутина и Станиславского, а также проезда Энергетиков.