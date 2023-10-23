Схема движения по 25 съездам левобережной развязки 4 моста в Новосибирске — карта

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«Левобережная транспортная развязка — многоуровневое инфраструктурное сооружение, включающее 25 съездов, путепровод тоннельного типа под Транссибирской магистралью, 7 эстакад и 4 надземных пешеходных перехода. Это самое масштабное инженерное сооружение данного типа на территории России. По своим техническим характеристикам развязка превосходит все имеющиеся в Европе», — сказано на сайте группы ВИС — концессионера грандиозной стройки.
Комплекс развязок заменит круговое движение в районе площадей Труда и Энергетиков на сквозные разноуровневые проезды без светофоров. Согласно проекту попасть на мост на левом берегу можно будет со всех прилегающих улиц: Станционной, Планировочной, Широкой, Ватутина и Станиславского, а также проезда Энергетиков.
Но комплекс с 25 развязками и 7 эстакадами действительно грандиозный — достаточно взглянуть на схему.
Водителям будет непросто разобраться как правильно проехать в нужном направлении и не прозевать нужный съезд. Особенно сначала, когда движение по мосту только откроется.
Попробуем самостоятельно разобраться по карте. Кстати, если сугубо технически съездов 27, потому что есть съезды 6.1 и 6.2 и 7.1 и 7.2.
Схема движения по комплексу развязок разделена по горизонтали примерно пополам линией железнодорожной Транссибирской магистрали.
Выше нее на схеме площадь Энергетиков, проезд Энергетиков, ведущий на Димитровский мост, улица Станционная — здесь же по горизонтали идет эстакада основного хода четвертого моста.
(слева направо):
Съезд С 1 — ведет с эстакады основного хода четвертого «Центрального» моста на пл. Энергетиков и далее на пл. Труда
Съезд С 22 — ведет на ул. Станционную с проезда Энергетиков;
Съезд С 23 — ведет с ул. Станционной на пл. Труда;
Съезд С 7 — ведет с ул. Станционной на проезд Энергетиков;
Съезд С 5 — ведет с проезда Энергетиков на пл. Труда;
Съезд С 21 — ведет на проезд Энергетиков и далее — на Димитровский мост;
Съезд С 4 — ведет через путепровод тоннельного типа под железной дорогой от пл. Труда в сторону проезда Энергетиков;
Съезд С 24 — ведет на проезд Энергетиков;
Съезд С 6.1 — ведет от пл. Труда на ул. Станционную или на проезд Энергетиков;
Съезд С 6.2 — ведет от пл. Труда на ул. Станционную;
Съезд С 7.1 — ведет с ул. Станционной на проезд Энергетиков;
Съезд С 2 — ведет на четвертый мост в сторону правого берега со стороны пл. Труда и прилегающих улиц.
Примечание. Корреспондент Атас.инфо разбирался в схеме самостоятельно и мог истолковать карту неправильно. Оперативно получить разъяснения специалистов не удалось. Поэтому информация, изложенная ниже — это версия Атас.инфо. Посмотрите схему сами и сверьтесь с навигатором.
Нижняя половина схемы под Транссибирской магистралью: площадь Труда и сходящиеся к ней магистрали — ул. Широкая, ул. Станиславского, ул. Ватутина. Здесь съездов даже немного больше.
(слева направо):
Съезд С 18 — незначительный участок дороги, перпендикулярен съезду С10;
Съезд С 10 — ведет с ул. Троллейной на ул. Широкую и на пл. Труда;
Съезд С 11 — ведет с ул. Широкой на ул. Станиславского;
Съезд С 20 — ведет от пл. Энергетиков на пл. Труда или на ул. Широкую;
Съезд С 12 — ведет на пл. Труда и далее на ул. Станиславского или ул. Ватутина и пл. Энергетиков;
Съезд С 25 — ведет на ул. Станиславского;
Съезд С 13 — ведет от пл. Труда и далее на ул. Станиславского;
Съезд С 2 — ведет от пл. Труда и прилегающих улиц на четвертый мост, проезд Энергетиков и ул. Станционную;
Съезд С 3 — ведет с улицы Широкой на четвертый мост, проезд Энергетиков и ул. Станционную;
Съезд С 15 — ведет с ул. Станиславского на четвертый мост, проезд Энергетиков и ул. Станционную, или на ул. Ватутина;
Съезд С 14 — ведет с ул. Станиславского на пл. Труда;
Съезд С 16 — ведет с ул. Ватутина на пл. Труда и далее на четвертый мост, проезд Энергетиков и ул. Станционную;
Съезд С 17 — ведет с ул. Ватутина на четвертый мост, проезд Энергетиков и ул. Станционную;
Съезд С 9 — ведет от пл. Труда на четвертый мост, проезд Энергетиков и ул. Станционную;
Съезд С 19 — ведет с ул. Планировочной на четвертый мост, проезд Энергетиков и ул. Станционную.
Путепровод двухпутный с трамвайной линией поведет с ул. Ватутина на ул. Широкую и обратно.
Схема сложная и первое время, чтобы не проехать нужный съезд, рекомендуем водителям внимательно читать дорожные знаки или использовать навигатор.
В 2021 году Группа ВИС уже публиковала компьютерную анимацию проезда по Центральному мосту и комплексу развязок. Напоминаем это видео.
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