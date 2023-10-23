В минтрансе назвали возможную причину обрушения моста под Новосибирском

Весной 2023 года после осмотра моста было оценено его техническое состояние как удовлетворительное, но выявлены некоторые дефекты: отсутствие перил на ограждении, трещины в асфальтобетонном покрытии и проблемы с водоотводом. 17 октября специалисты провели повторное обследование моста, в результате которого обнаружили осадку основания промежуточной опоры и ее наклон. Было принято решение ограничить скорость и грузоподъемность на мосту и начать работу по разработке проектных решений для переустройства опоры.