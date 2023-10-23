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Мост упал

В минтрансе назвали возможную причину обрушения моста под Новосибирском

23 октября 2023, 03:45
Фото: СУ СК по НСО
Мост упал
Мост через реку Карасук в Базово Чулымском районе Новосибирской области обрушился 19 октября. Во время оперативного совещания в правительстве 23 октября назвали возможную причину падения переправы.

Как доложил губернатору глава Минтранса Анатолий Костылевский, по первой версии возможной причины падения переправы, это проезд тяжеловеса. Однако это еще предстоит выяснить. К работам по восстановлению приступят в 2024 году. Андрей Травников потребовал завершить расследование всех причин.

Как известно, мост был построен из железобетона в 70-х годах. Он состоит из трех пролетов, каждый длиной 14,06 метров и шириной проезжей части 8 метров. Общая длина моста — 47,06 метров.

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Весной 2023 года после осмотра моста было оценено его техническое состояние как удовлетворительное, но выявлены некоторые дефекты: отсутствие перил на ограждении, трещины в асфальтобетонном покрытии и проблемы с водоотводом. 17 октября специалисты провели повторное обследование моста, в результате которого обнаружили осадку основания промежуточной опоры и ее наклон. Было принято решение ограничить скорость и грузоподъемность на мосту и начать работу по разработке проектных решений для переустройства опоры.

Однако ночью с 18 на 19 октября 2023 года произошло обрушение опоры моста. В настоящий момент движение по мосту закрыто, установлены ограждающие блоки и дорожные знаки, запрещающие проезд. Организован временный объезд.

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