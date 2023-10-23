В Новосибирской области появились первые персональные медицинские помощники

По словам заместителя министра здравоохранения региона Александра Колупаева, в 2023 году в проекте участвуют 1345 пациентов, на 2024 год запланировано вовлечение еще 2500 человек. «Перспектива развития проекта состоит в том, чтобы, отработав пилотную группу, пройдя клиническую апробацию по процессу оказания медицинской помощи, запланировано включение и дополнительных нозологий, и дополнительных приборов. Мы уже видим результат проекта — это возможность оперативно корректировать лечение пациентов с артериальной гипертензией на основе тех данных, которые мы получаем, это занимает 2-4 дня, что достаточно быстро для данной категории пациентов», — подчеркнул Александр Колупаев.