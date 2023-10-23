В Новосибирской области появились первые персональные медицинские помощники

Posted 23 октября 2023, 11:04
Published 23 октября 2023, 11:04
Modified 23 октября 2023, 11:06
Updated 23 октября 2023, 11:06
В шести регионах России, в том числе в Новосибирской области, на два года установлен экспериментальный правой режим в сфере цифровых инноваций по направлению медицинской деятельности, в рамках которого при помощи персональных медицинских устройств проводится дистанционный мониторинг состояния здоровья пациентов с артериальной гипертензией и сахарным диабетом. Для реализации проекта минздрав и минцифра региона доработали и интегрировали с другими платформами медицинскую информационную систему Новосибирской области.
«Приборы дистанционного наблюдения регистрируются в платформе „Персональные медицинские помощники“, проверяются на предмет безопасности, работоспособности. Только после этого сертифицированные тонометры и глюкометры можно будет найти в медицинской информационной системе Новосибирской области, установить программу наблюдения для пациента. Далее те значения, которые в рамках мониторинга считываются с приборов в режиме реального времени, передаются в специализированную информационную систему дистанционного мониторинга», — рассказала заместитель министра цифрового развития и связи региона Ирина Савельева.
В пилотном проекте участвуют 1-я и 16-я поликлиники Новосибирска, пациенты которых получили в безвозмездное пользование тонометры и глюкометры отечественного производства. «Врач видит график показаний тонометра и может оценить их как в динамике, так и за любую конкретную дату. Критические значения подсвечиваются. Врач сразу понимает — было ли повышение давления разовым или же это систематическая ситуация, и необходимо проводить коррекцию базовой терапии, которую использует пациент. Такая же аналитика идет и при использовании глюкометра», — отметила заместитель главного врача поликлиники № 1 Анастасия Шуркевич.
По словам заместителя министра здравоохранения региона Александра Колупаева, в 2023 году в проекте участвуют 1345 пациентов, на 2024 год запланировано вовлечение еще 2500 человек. «Перспектива развития проекта состоит в том, чтобы, отработав пилотную группу, пройдя клиническую апробацию по процессу оказания медицинской помощи, запланировано включение и дополнительных нозологий, и дополнительных приборов. Мы уже видим результат проекта — это возможность оперативно корректировать лечение пациентов с артериальной гипертензией на основе тех данных, которые мы получаем, это занимает 2-4 дня, что достаточно быстро для данной категории пациентов», — подчеркнул Александр Колупаев.
Реализация проекта позволит увеличить охват населения диспансерным наблюдением за счет цифровых сервисов, повысит уровень удовлетворенности граждан качеством и доступностью медицинской помощи, а также будет способствовать поддержанию и повышению качества жизни граждан.
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