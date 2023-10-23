atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:46

Published Сегодня, 07:46

Modified Сегодня, 11:18

Updated Сегодня, 11:18

Министр образования Новосибирской области Мария Жафярова.

Новосибирская область умнеет — в регионе фиксируют рост 100-балльников по ЕГЭ

23 октября 2023, 07:46
Фото: nso.ru
Министр образования Новосибирской области Мария Жафярова.

В Новосибирской области растёт число 100-балльников по итогам сдачи ЕГЭ

В 2023 году максимальные сто баллов получили 114 участников сдачи ЕГЭ — на 16 больше, чем в 2022 году. Шестеро школьников сдали на сто баллов сразу два предмета, тогда как по итогам экзаменов прошлого года было четыре таких выпускника.

Губернатор Андрей Травников провёл оперативное совещание в Правительстве региона. С докладом об итогах государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования выступила министр образования Новосибирской области Мария Жафярова.

Государственная итоговая аттестация в 2023 году прошла на хорошем организационном уровне. В течение последних четырёх лет Рособрнадзор определяет Новосибирскую область в «зелёную зону». Сравнительный анализ оценки организационно-технологического обеспечения проведения ЕГЭ демонстрирует, что Новосибирская область получает довольно высокие баллы, в 2022 — 300 баллов из 300 возможных, что позволило занять 1-е место в общероссийском рейтинге. Подведение итогов ГИА-2023 на федеральном уровне ещё находится в стадии обработки, но первая информация позволяет надеяться, что и в этом году Новосибирская область войдёт в первую десятку.

Андрей Травников поручил специалистам министерства образования региона акцентировать внимание на дополнительных мерах при решении задач в образовательной сфере по приоритетным для экономики Новосибирской области предметам — математике, физике, информатике и информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ).

Напомним, ранее Губернатор выделил дополнительные финансовые средства на поддержку работы методистов в муниципальных образованиях для повышения квалификации педагогов.

В проведении ЕГЭ и ГВЭ-11 был задействован 131 пункт проведения экзамена (ППЭ). Большое внимание уделялось обеспечению объективности проведения экзаменов, для организации онлайн-наблюдения было задействовано несколько площадок работы Ситуационно-информационного центра, в том числе на базе ведущих вузов Новосибирска.

Результаты ЕГЭ в регионе сопоставимы с результатами прошлого года, что подтверждает стабильность, прозрачность и объективность экзамена. В ходе анализа результатов ЕГЭ зафиксированы следующие тенденции.

В 2023 году число участников ЕГЭ, сдающих предметы по выбору, увеличилось по математике профильного уровня, информатике и ИКТ, биологии, истории и обществознанию.

С учётом изменений в контрольно-измерительных модулях, средний балл в 2023 году увеличился по информатике и ИКТ, биологии, географии и литературе.

Доля участников ЕГЭ, сдавших предмет на высоком уровне («тестовые баллы-2» и выше) увеличилась по русскому языку, химии, биологии, географии, обществознанию и литературе.

В 2023 году наиболее популярными предметами по выбору при ОГЭ, как и в прошлом году, были обществознание, география, информатика и ИКТ и биология. Результаты ОГЭ в 2023 году чуть выше, чем в 2022 году, по физике, химии информатике, биологии, истории, обществознанию и литературе.

Рейтинг лучших школ по результатам ЕГЭ-2023 стал известен в Новосибирской области
Узнать подробнее

В Новосибирске определились лучшие школы по рейтингу сдачи ЕГЭ.

Читайте также:
В Новосибирской области совершенствуют механизмы противодействия коррупции
#Образование#Новосибирск#Новосибирская область#ЕГЭ#ОГЭ#Ольга Храмушкина#Экзамены
Подпишитесь
Схема движения по 25 съездам левобережной развязки 4 моста в Новосибирске — карта
Сегодня, 01:29
Концерт Дианы Арбениной состоялся в Новосибирске, несмотря на протесты
Сегодня, 01:18
Из-за летней засухи 6 районов останутся без хлеба: сорваны сроки уборки зрновых
Сегодня, 04:13
Стали известны дома, откуда чаще всего хотят съехать новосибирцы
Сегодня, 06:30
Короли бензозаправок: называем фамилии владельцев сетей АЗС Новосибирска
20 октября, 03:17
Какого числа ляжет снег в Новосибирске в 2023 году — даты снежного покрова за 5 лет
Сегодня, 07:08