«Заплаканная и в трусиках»: педофил шантажировал 12-летнюю сибирячку в игровом чате

Девочка активно общалась в Telegram-чате с другими игроками, среди которых был некий Сергей* (имя изменено). Он притворялся подростком, но затем стал говорить с Аней* (имя изменено) на интимные темы. Родители заметили, что обычно веселая дочка заметно погрустнела и часто плачет у себя в комнате.