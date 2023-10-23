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Девочка переписывалась с извращенцем в мессенджере

«Заплаканная и в трусиках»: педофил шантажировал 12-летнюю сибирячку в игровом чате

23 октября 2023, 11:55
Фото: 1MI
Девочка переписывалась с извращенцем в мессенджере

В Новосибирске педофил шантажировал 12-летнюю школьницу в игровом чате

Школьница из Новосибирска едва не стала жертвой педофила. Девочка активно играла на онлайн-платформе Roblox. Там ее и приметил извращенец.

Девочка активно общалась в Telegram-чате с другими игроками, среди которых был некий Сергей* (имя изменено). Он притворялся подростком, но затем стал говорить с Аней* (имя изменено) на интимные темы. Родители заметили, что обычно веселая дочка заметно погрустнела и часто плачет у себя в комнате.

Мама Ани выяснила, что двенадцатилетний подросток переписывается с неизвестным. Он требует от нее интимные фото, в противном случае угрожает отправить все материалы в школьные чаты.

«Сначала он просто говорил с ней, а потом затребовал фотографии в нижнем белье. Я их видела: стоит заплаканная в одних трусиках, руками все прикрывает. Видно, что была в состоянии дикого стресса. Потом он потребовал обнаженку», — рассказала Сиб. фм мама Ани.
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При этом педофил не потребовал с ребенка никаких денег, рассчитывая на бесперебойный мерзкий контент. После случившегося родители удалили аккаунты дочери в мессенджерах. Вины игровой онлайн-платформы Roblox, по их мнению, нет, поскольку дети — основные пользователи ресурса — зачастую беззащитны перед наглыми преступниками.

По мнению юриста Евгения Николаева, поймать подобных злоумышленников вполне возможно. Но нужно сразу же обратиться в полицию.

«Заберите телефон у ребенка, чтобы обезопасить его. Остальное сделают правоохранители: найдут зарегистрированный номер и обезвредят», — дал совет Евгений Николаев.
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