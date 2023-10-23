«Заплаканная и в трусиках»: педофил шантажировал 12-летнюю сибирячку в игровом чате

Posted Сегодня, 11:55
Published Сегодня, 11:55
Modified Сегодня, 12:14
Updated Сегодня, 12:14
Девочка активно общалась в Telegram-чате с другими игроками, среди которых был некий Сергей* (имя изменено). Он притворялся подростком, но затем стал говорить с Аней* (имя изменено) на интимные темы. Родители заметили, что обычно веселая дочка заметно погрустнела и часто плачет у себя в комнате.
Мама Ани выяснила, что двенадцатилетний подросток переписывается с неизвестным. Он требует от нее интимные фото, в противном случае угрожает отправить все материалы в школьные чаты.
«Сначала он просто говорил с ней, а потом затребовал фотографии в нижнем белье. Я их видела: стоит заплаканная в одних трусиках, руками все прикрывает. Видно, что была в состоянии дикого стресса. Потом он потребовал обнаженку», — рассказала Сиб. фм мама Ани.
При этом педофил не потребовал с ребенка никаких денег, рассчитывая на бесперебойный мерзкий контент. После случившегося родители удалили аккаунты дочери в мессенджерах. Вины игровой онлайн-платформы Roblox, по их мнению, нет, поскольку дети — основные пользователи ресурса — зачастую беззащитны перед наглыми преступниками.
По мнению юриста Евгения Николаева, поймать подобных злоумышленников вполне возможно. Но нужно сразу же обратиться в полицию.
«Заберите телефон у ребенка, чтобы обезопасить его. Остальное сделают правоохранители: найдут зарегистрированный номер и обезвредят», — дал совет Евгений Николаев.