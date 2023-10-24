Авто от богатеньких родителей: кто такой треш-блогер Богдан Киселев из Новосибирска

Posted 24 октября, 11:31
Published 24 октября, 11:31
Modified 24 октября, 12:08
Updated 24 октября, 12:08
Корреспонденту Atas.Info удалось поговорить со знакомыми Богдана Киселева. Один из приятелей согласился говорить на условиях анонимности. По словам собеседника, юноша никогда не отличался странностями и был отзывчивым и добрым.
«Мы с ним знакомы очень давно. В детстве он не был каким-то замкнутым или закрытым, но и отвязным хулиганом тоже не был. Со школы играл в футбол, но игрок очень посредственный», — рассказал приятель Богдана Киселева.
Футбол действительно имеет очень важное значение для молодого человека. В 2022 году Богдан Киселев закончил Новосибирский колледж олимпийского резерва, который готовит профессиональных игроков по многим спортивным дисциплинам. В колледже будущий треш-блогер входил в сборную по футболу.
Также Богдан Киселев подписан на многие тематические паблики в социальной сети «ВКонтакте», связанные с футболом. Особый упор сделан на региональные сообщества (ФК «Новосибирск»; Novosibirsk Ultras; AFL | Новосибирск; ЮФЛ Сибирь и т. п.). В видеозаписях юноши, помимо типичных «смешных» видео, есть ролики и на спортивную тематику.
При этом интерес к спорту (а впоследствии и к треш-блогерству) не оставил парню времени на личную жизнь. В соответствующем пункте анкеты указано «В активном поиске». Кстати, два года назад парень впервые засветился в интернете именно с романтическим контентом. В TikTok он выкладывал видео, как подсаживается к незнакомкам в метро и пытается поцеловать их за одну розу.
Почему же перспективный футболист (или тренер футбольной команды) докатился до глупых видео? По мнению знакомых, причина кроется в семье.
Однокурсники Богдана и его приятели говорят, что он рос в обеспеченной семье. По их словам, это не семья миллиардеров, но на богатую жизнь для ребенка хватает.
«Богдан — из обеспеченной семьи. Но внимания родителей, наверное, ему не хватало, так как это очень занятые люди. Но сложно сказать, что его недолюбили — был единственным ребенком у родителей. В восемнадцать лет уже своя машина — понятно, откуда», — поделился мыслями знакомый блогера.
Про родителей Богдана известно крайне мало. Atas.Info узнал, кто является матерью блогера — Полина Киселева. Эту информацию она сама подтвердила в переписке, но после говорить отказалась.
На странице матери юноши в социальной сети «ВКонтакте» сообщается, что женщина получила экономическое образование в новосибирском филиале Современной гуманитарной академии. Место работы не указано.
Большинство фотографий сибирячки преимущественно связано с отдыхом.
Также опубликованы несколько фотографий с автомобилем Lexus с «блатными» номерами «444». Несколько фото сделаны из баров, в одном из которых разливают премиальный виски.
При этом сама женщина в своих соцсетях неоднократно пишет, что любит своих «сыночков» и поддерживает их. Кстати, Богдан Киселев в своем telegram-канале даже публиковал переписку с мамой, где она горячо поддерживает его видео, в котором он проехал на крыше автомобиля и устроил салют у мэрии.
Инсайдер корреспондента Atas.Info рассказал, что отец Богдана Киселева может иметь отношение к торговле недвижимостью и девелоперству. В профиле предполагаемого отца также есть фото с разными автомобилями с номерами «111».
Судя по Telegram-каналу Богдана Киселева, юноша весьма склонен к веселым розыгрышам своих друзей. Так, всего за пять дней до инцидента блогер начал делиться подробностями поздравления своего лучшего друга, у которого был день рождения.
«Это мой друг, У него был „день варенья“ и мы вместе с его близким друзьями его решили необычно поздравить», — написал Богдан Киселев.
Дальше в нескольких постах рассказывалось про то, как приятели именинника — в том числе, девушка — подкараулили его возле дома и буквально закидали того двумя килограммами, муки, тремя тортами, двумя бутылками с шампанским, двадцатью яйцами и хлопушками.
«Ну, а потом мы пошли все мыться к Артему и нормально поздравить его с другим красивым тортом», — сообщил об итогах розыгрыша новосибирец.
Страсть к публичной славе могла появиться у треш-блогера после того, как он некоторое время в 2020 году являлся админом достаточно известного паблика «Рифмы и Панчи». Желание «минуты славы» проявлялось и накануне стрельбы на Октябрьском мосту.
«Ой блин! че седня за видос снимаем, все новости опять прошумят. Держим пальцы, чтобы все было хорошо», — заявил Богдан Киселев и выложил фото с приятелем.
После пристального внимания СМИ новоиспеченная «звезда» даже спрашивала у своих подписчиков, соглашаться ли ему на интервью с тем или иным журналистом.
«Я вот думаю. Может, группу с журналистами создать на будущее, чтобы каждому не отвечать. А то рука устанет писать», — даже жаловался блогер.
Однако теперь герою скандальных видео придется посидеть дома под домашним арестом до 20 декабря. Судя по всему, инцидент напугал блогера, поскольку Богдан Киселев не появляется в сети уже более двух дней.