Авто от богатеньких родителей: кто такой треш-блогер Богдан Киселев из Новосибирска

При этом интерес к спорту (а впоследствии и к треш-блогерству) не оставил парню времени на личную жизнь. В соответствующем пункте анкеты указано «В активном поиске». Кстати, два года назад парень впервые засветился в интернете именно с романтическим контентом. В TikTok он выкладывал видео, как подсаживается к незнакомкам в метро и пытается поцеловать их за одну розу.