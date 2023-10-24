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Posted 24 октября, 11:31

Published 24 октября, 11:31

Modified 24 октября, 12:08

Updated 24 октября, 12:08

Треш-блогер планировал акцию заранее

Авто от богатеньких родителей: кто такой треш-блогер Богдан Киселев из Новосибирска

24 октября 2023, 11:31
Фото: Страница VK Богдана Киселева
Треш-блогер планировал акцию заранее

Треш-блогер из Новосибирска оказался ребенком богатых родителей

Треш-блогер Богдан Киселев стал известен на весь Новосибирск после видео на Октябрьском мосту. Стрельба из пистолета и непристегнутый ремень привлекли внимание ГИБДД и полиции. В итоге юноше теперь грозит до семи лет тюрьмы. Но кто же такой Богдан Киселев и почему к нему такое пристальное внимание?

«Все проблемы идут из детства»

Корреспонденту Atas.Info удалось поговорить со знакомыми Богдана Киселева. Один из приятелей согласился говорить на условиях анонимности. По словам собеседника, юноша никогда не отличался странностями и был отзывчивым и добрым.

«Мы с ним знакомы очень давно. В детстве он не был каким-то замкнутым или закрытым, но и отвязным хулиганом тоже не был. Со школы играл в футбол, но игрок очень посредственный», — рассказал приятель Богдана Киселева.

Футбол действительно имеет очень важное значение для молодого человека. В 2022 году Богдан Киселев закончил Новосибирский колледж олимпийского резерва, который готовит профессиональных игроков по многим спортивным дисциплинам. В колледже будущий треш-блогер входил в сборную по футболу.

Также Богдан Киселев подписан на многие тематические паблики в социальной сети «ВКонтакте», связанные с футболом. Особый упор сделан на региональные сообщества (ФК «Новосибирск»; Novosibirsk Ultras; AFL | Новосибирск; ЮФЛ Сибирь и т. п.). В видеозаписях юноши, помимо типичных «смешных» видео, есть ролики и на спортивную тематику.

При этом интерес к спорту (а впоследствии и к треш-блогерству) не оставил парню времени на личную жизнь. В соответствующем пункте анкеты указано «В активном поиске». Кстати, два года назад парень впервые засветился в интернете именно с романтическим контентом. В TikTok он выкладывал видео, как подсаживается к незнакомкам в метро и пытается поцеловать их за одну розу.

Почему же перспективный футболист (или тренер футбольной команды) докатился до глупых видео? По мнению знакомых, причина кроется в семье.

«Парень из обеспеченной семьи»

Однокурсники Богдана и его приятели говорят, что он рос в обеспеченной семье. По их словам, это не семья миллиардеров, но на богатую жизнь для ребенка хватает.

«Богдан — из обеспеченной семьи. Но внимания родителей, наверное, ему не хватало, так как это очень занятые люди. Но сложно сказать, что его недолюбили — был единственным ребенком у родителей. В восемнадцать лет уже своя машина — понятно, откуда», — поделился мыслями знакомый блогера.
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Про родителей Богдана известно крайне мало. Atas.Info узнал, кто является матерью блогера — Полина Киселева. Эту информацию она сама подтвердила в переписке, но после говорить отказалась.

На странице матери юноши в социальной сети «ВКонтакте» сообщается, что женщина получила экономическое образование в новосибирском филиале Современной гуманитарной академии. Место работы не указано.

Большинство фотографий сибирячки преимущественно связано с отдыхом.

Фото: Страница VK Полины Киселёвой

Также опубликованы несколько фотографий с автомобилем Lexus с «блатными» номерами «444». Несколько фото сделаны из баров, в одном из которых разливают премиальный виски.

При этом сама женщина в своих соцсетях неоднократно пишет, что любит своих «сыночков» и поддерживает их. Кстати, Богдан Киселев в своем telegram-канале даже публиковал переписку с мамой, где она горячо поддерживает его видео, в котором он проехал на крыше автомобиля и устроил салют у мэрии.

Фото: Telegram-канал Богдана Киселева

Инсайдер корреспондента Atas.Info рассказал, что отец Богдана Киселева может иметь отношение к торговле недвижимостью и девелоперству. В профиле предполагаемого отца также есть фото с разными автомобилями с номерами «111».

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«Все новости шуметь будут»

Судя по Telegram-каналу Богдана Киселева, юноша весьма склонен к веселым розыгрышам своих друзей. Так, всего за пять дней до инцидента блогер начал делиться подробностями поздравления своего лучшего друга, у которого был день рождения.

«Это мой друг, У него был „день варенья“ и мы вместе с его близким друзьями его решили необычно поздравить», — написал Богдан Киселев.

Дальше в нескольких постах рассказывалось про то, как приятели именинника — в том числе, девушка — подкараулили его возле дома и буквально закидали того двумя килограммами, муки, тремя тортами, двумя бутылками с шампанским, двадцатью яйцами и хлопушками.

«Ну, а потом мы пошли все мыться к Артему и нормально поздравить его с другим красивым тортом», — сообщил об итогах розыгрыша новосибирец.

Страсть к публичной славе могла появиться у треш-блогера после того, как он некоторое время в 2020 году являлся админом достаточно известного паблика «Рифмы и Панчи». Желание «минуты славы» проявлялось и накануне стрельбы на Октябрьском мосту.

«Ой блин! че седня за видос снимаем, все новости опять прошумят. Держим пальцы, чтобы все было хорошо», — заявил Богдан Киселев и выложил фото с приятелем.

После пристального внимания СМИ новоиспеченная «звезда» даже спрашивала у своих подписчиков, соглашаться ли ему на интервью с тем или иным журналистом.

«Я вот думаю. Может, группу с журналистами создать на будущее, чтобы каждому не отвечать. А то рука устанет писать», — даже жаловался блогер.

Однако теперь герою скандальных видео придется посидеть дома под домашним арестом до 20 декабря. Судя по всему, инцидент напугал блогера, поскольку Богдан Киселев не появляется в сети уже более двух дней.

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