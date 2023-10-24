Про скандал будто все забыли: Диана Арбенина навсегда запомнит концерт в Новосибирске

Posted 24 октября, 01:47
Published 24 октября, 01:47
Modified 24 октября, 09:18
Updated 24 октября, 09:18
Диана Арбенина отметила, что ощущала, будто весь Новосибирск пришел петь «снайперские песни». Во время выступления на сцену поднялась Лидия из комитета семей бойцов и спела песню «Секунда». Певица отметила, что исполнение было очень искренним.
Она также рассказала о матерях, которые пришли на концерт и показывали фотографии своих погибших сыновей на СВО. Певица отметила, что сердце разрывается от сострадания к их горю, и понимаешь, что помочь им ничем не можешь, кроме как отдать любовь, пропитанную каждой минутой концерта.
В финале шоу произошел случайный перебой со светом, и в зале стало темно. Но никто не начал паниковать и кричать о помощи. Публика достойно и спокойно отреагировала на это. Арбенина подчеркнула, что в этот момент зал стал единым целым.
Напомним, что выступление артистки яростно хотели отменить общественники из-за ее политических взглядов. Две недели в Новосибирске был настоящий скандал, однако концерт все же состоялся.