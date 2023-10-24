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Posted 24 октября, 01:47

Published 24 октября, 01:47

Modified 24 октября, 09:18

Updated 24 октября, 09:18

Концерт прошел, несмотря на протесты

Про скандал будто все забыли: Диана Арбенина навсегда запомнит концерт в Новосибирске

24 октября 2023, 01:47
Фото: Эмилия Губарева / atas.info
Концерт прошел, несмотря на протесты

Диана Арбенина заявила, что на всю жизнь запомнит концерт в Новосибирске

Концерт Дианы Арбениной и ее группы «Ночные снайперы» в Новосибирске оставил особенно яркое впечатление на певицу. Она написала в своем телеграмм-канале, что этот концерт запомнится ей на всю жизнь.

Диана Арбенина отметила, что ощущала, будто весь Новосибирск пришел петь «снайперские песни». Во время выступления на сцену поднялась Лидия из комитета семей бойцов и спела песню «Секунда». Певица отметила, что исполнение было очень искренним.

Она также рассказала о матерях, которые пришли на концерт и показывали фотографии своих погибших сыновей на СВО. Певица отметила, что сердце разрывается от сострадания к их горю, и понимаешь, что помочь им ничем не можешь, кроме как отдать любовь, пропитанную каждой минутой концерта.

В финале шоу произошел случайный перебой со светом, и в зале стало темно. Но никто не начал паниковать и кричать о помощи. Публика достойно и спокойно отреагировала на это. Арбенина подчеркнула, что в этот момент зал стал единым целым.

Напомним, что выступление артистки яростно хотели отменить общественники из-за ее политических взглядов. Две недели в Новосибирске был настоящий скандал, однако концерт все же состоялся.

Концерт Дианы Арбениной состоялся в Новосибирске, несмотря на протесты
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#Культура#Общество#Новосибирск#Концерт#Протесты#Эмилия Губарева#Ночные снайперы#Диана Арбенина
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