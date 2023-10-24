Про скандал будто все забыли: Диана Арбенина навсегда запомнит концерт в Новосибирске

Она также рассказала о матерях, которые пришли на концерт и показывали фотографии своих погибших сыновей на СВО. Певица отметила, что сердце разрывается от сострадания к их горю, и понимаешь, что помочь им ничем не можешь, кроме как отдать любовь, пропитанную каждой минутой концерта.