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Posted 24 октября, 06:18

Published 24 октября, 06:18

Modified 24 октября, 09:02

Updated 24 октября, 09:02

Зарплаты стали больше

Сколько ты зарабатываешь? Доходы новосибирцев выросли в 2023 году, считают аналитики

24 октября 2023, 06:18
Фото: 1MI
Зарплаты стали больше

У жителей Новосибирской области выросли доходы в 2023 году

В Новосибирской области растут доходы населения: это подтверждается ростом денежных доходов на 12,8% за второй квартал этого года, а также увеличением зарплаты на 15,2%.

Согласно данным службы «РИА Рейтинг», денежные доходы населения Новосибирской области увеличились на 12,8% по сравнению с прошлым годом. В настоящее время средний доход на человека в регионе составляет 47,6 тысячи рублей.

Лариса Мельникова, доцент Экономического факультета НГУ, отметила, что рост реальных доходов подтверждается увеличением зарплаты в регионе, который составил 15,2% во втором квартале этого года. Она также отметила, что оплата труда работников играет ключевую роль в формировании доходов населения и составляет 62% от общей суммы, пишет РБК-Новосибирск.

Чтобы отслеживать рост доходов населения в регионе, лучше использовать годовые, а не месячные показатели. Например, за период с 2012 по 2022 годы реальные доходы населения Новосибирской области увеличились на 5,4%. По словам эксперта, благодаря этим показателям Новосибирская область поднялась на 4 позиции в рейтинге среди регионов по уровню доходов населения.

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#Общество#Новосибирск#Деньги#Зарплата#Эмилия Губарева#Доход
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