Сколько ты зарабатываешь? Доходы новосибирцев выросли в 2023 году, считают аналитики

Чтобы отслеживать рост доходов населения в регионе, лучше использовать годовые, а не месячные показатели. Например, за период с 2012 по 2022 годы реальные доходы населения Новосибирской области увеличились на 5,4%. По словам эксперта, благодаря этим показателям Новосибирская область поднялась на 4 позиции в рейтинге среди регионов по уровню доходов населения.