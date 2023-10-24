Сколько ты зарабатываешь? Доходы новосибирцев выросли в 2023 году, считают аналитики

Posted 24 октября, 06:18
Published 24 октября, 06:18
Modified 24 октября, 09:02
Updated 24 октября, 09:02
Согласно данным службы «РИА Рейтинг», денежные доходы населения Новосибирской области увеличились на 12,8% по сравнению с прошлым годом. В настоящее время средний доход на человека в регионе составляет 47,6 тысячи рублей.
Лариса Мельникова, доцент Экономического факультета НГУ, отметила, что рост реальных доходов подтверждается увеличением зарплаты в регионе, который составил 15,2% во втором квартале этого года. Она также отметила, что оплата труда работников играет ключевую роль в формировании доходов населения и составляет 62% от общей суммы, пишет РБК-Новосибирск.
Чтобы отслеживать рост доходов населения в регионе, лучше использовать годовые, а не месячные показатели. Например, за период с 2012 по 2022 годы реальные доходы населения Новосибирской области увеличились на 5,4%. По словам эксперта, благодаря этим показателям Новосибирская область поднялась на 4 позиции в рейтинге среди регионов по уровню доходов населения.