Елбань, Безбожник и Карапузы: какие села «исчезнут» из Новосибирской области

Как выяснила «КП-Новосибирск», в Новосибирской области есть село Елбань (Маслянинский район), Старый и Новый Карапузы (Барабинский и Убинский район), Зюзя (Барабинский район) и даже Безбожник (Татарский район). Какие-то названия топонимов звучат забавно, а какие-то даже могут оскорбить чьи-либо чувства. Но не все так однозначно.