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Posted 24 октября, 08:40

Published 24 октября, 08:40

Modified 24 октября, 08:54

Updated 24 октября, 08:54

По мнению авторов законопроекта, некоторым селам не повезло с названиями

Елбань, Безбожник и Карапузы: какие села «исчезнут» из Новосибирской области

24 октября 2023, 08:40
Фото: КП - Новосибирск
По мнению авторов законопроекта, некоторым селам не повезло с названиями

Елбань, Безбожник и Карапузы могут исчезнуть с карты Новосибирской области

В Государственной думе озаботились «оскорбительными» названиями населенных пунктов. По мнению депутатов Владислава Даванкова и Антона Ткачева, «неуместные» топонимы следует переименовать. Села с откровенно странными и неприличными названиями нашлись и в Новосибирской области.

Как выяснила «КП-Новосибирск», в Новосибирской области есть село Елбань (Маслянинский район), Старый и Новый Карапузы (Барабинский и Убинский район), Зюзя (Барабинский район) и даже Безбожник (Татарский район). Какие-то названия топонимов звучат забавно, а какие-то даже могут оскорбить чьи-либо чувства. Но не все так однозначно.

«Название „Карапуз“ происходит от тюркского слова „карабыз“, означающего „черный лед“. Это связано с тем, что одноименная река промерзает до самого дна и наледи становятся темного цвета», — объяснил краевед и сотрудник Музея Новосибирска Константин Голодяев.

Аналогичные «искажения» связаны с Елбанью и Зюзей. Сибирское диалектное слово «елбан» связано вовсе не с обсценным обозначением определенных действий, а «крутую гору округлой формы, часто на горе». «Зюзя» — неточный вариант тюркского слова «суза» — растягивать.

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Что же до Безбожника, то село получило название в период активной борьбы с религией и существования Союза воинствующих безбожников. Однако претензий от верующих жителей и гостей населенного пункта пока не поступало.

Многие жители сел с необычными названиями относятся к ним нейтрально или посмеиваются. В администрации готовы переименовать, если поступит соответствующее предложение от сельчан. Однако пока таким вопросом задаются только авторы «необычного» законопроекта.

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