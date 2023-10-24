Елбань, Безбожник и Карапузы: какие села «исчезнут» из Новосибирской области

Posted 24 октября, 08:40
Published 24 октября, 08:40
Modified 24 октября, 08:54
Updated 24 октября, 08:54
Как выяснила «КП-Новосибирск», в Новосибирской области есть село Елбань (Маслянинский район), Старый и Новый Карапузы (Барабинский и Убинский район), Зюзя (Барабинский район) и даже Безбожник (Татарский район). Какие-то названия топонимов звучат забавно, а какие-то даже могут оскорбить чьи-либо чувства. Но не все так однозначно.
«Название „Карапуз“ происходит от тюркского слова „карабыз“, означающего „черный лед“. Это связано с тем, что одноименная река промерзает до самого дна и наледи становятся темного цвета», — объяснил краевед и сотрудник Музея Новосибирска Константин Голодяев.
Аналогичные «искажения» связаны с Елбанью и Зюзей. Сибирское диалектное слово «елбан» связано вовсе не с обсценным обозначением определенных действий, а «крутую гору округлой формы, часто на горе». «Зюзя» — неточный вариант тюркского слова «суза» — растягивать.
Что же до Безбожника, то село получило название в период активной борьбы с религией и существования Союза воинствующих безбожников. Однако претензий от верующих жителей и гостей населенного пункта пока не поступало.
Многие жители сел с необычными названиями относятся к ним нейтрально или посмеиваются. В администрации готовы переименовать, если поступит соответствующее предложение от сельчан. Однако пока таким вопросом задаются только авторы «необычного» законопроекта.