Целый этаж ГУМа продают за 392 млн рублей — здание считается самым проходимым

Торговый центр расположен на Карла Маркса, 1. Раньше на этом этаже находились офисы, но после перепланировки здесь можно будет открыть торговое пространство. Стоимость данного объекта составляет 392,6 миллиона рублей. Это местоположение считается одним из самых проходимых на левом берегу Новосибирска.