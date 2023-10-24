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Posted 24 октября, 01:33

Published 24 октября, 01:33

Modified 24 октября, 09:25

Updated 24 октября, 09:25

Продается этаж

Целый этаж ГУМа продают за 392 млн рублей — здание считается самым проходимым

24 октября 2023, 01:33
Фото: Артем Шершнев / atas.info
Продается этаж

Этаж ГУМа продают в Новосибирске за 392 млн рублей

В Новосибирске пятый этаж ГУМа был выставлен на продажу по цене почти 400 миллионов рублей.

Торговый центр расположен на Карла Маркса, 1. Раньше на этом этаже находились офисы, но после перепланировки здесь можно будет открыть торговое пространство. Стоимость данного объекта составляет 392,6 миллиона рублей. Это местоположение считается одним из самых проходимых на левом берегу Новосибирска.

Площадь этажа составляет более 2,5 тысяч квадратных метров. Продажей этой недвижимости занимается агентство «Новактив». Этот этаж еще не обустроен и не обставлен мебелью.

На данный момент в торговом центре уже работают ресторан быстрого питания KFC, популярный продуктовый магазин и дисконт-центр DNS.

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#Новосибирск#Продажа#Эмилия Губарева#Торговый центр#ГУМ#Офисы
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