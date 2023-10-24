Целый этаж ГУМа продают за 392 млн рублей — здание считается самым проходимым

Posted 24 октября, 01:33
Published 24 октября, 01:33
Modified 24 октября, 09:25
Updated 24 октября, 09:25
Торговый центр расположен на Карла Маркса, 1. Раньше на этом этаже находились офисы, но после перепланировки здесь можно будет открыть торговое пространство. Стоимость данного объекта составляет 392,6 миллиона рублей. Это местоположение считается одним из самых проходимых на левом берегу Новосибирска.
Площадь этажа составляет более 2,5 тысяч квадратных метров. Продажей этой недвижимости занимается агентство «Новактив». Этот этаж еще не обустроен и не обставлен мебелью.
На данный момент в торговом центре уже работают ресторан быстрого питания KFC, популярный продуктовый магазин и дисконт-центр DNS.