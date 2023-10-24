Как получить кальций без молока? Рассказал диетолог

Как рассказала диетолог-нутрициолог Елена Желянина в эфире телеканала «Санкт-Петербург», очень много кальция содержится в орехах, поэтому достаточно съедать немного миндаля или фундука. Кроме того, полезный элемент находится в семечках, капусте брокколи и бананах.