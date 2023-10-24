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Posted 24 октября, 11:51

Published 24 октября, 11:51

Modified 24 октября, 11:53

Updated 24 октября, 11:53

Кальций содержится не только в молоке

Как получить кальций без молока? Рассказал диетолог

24 октября 2023, 11:51
Фото: 1MI
Кальций содержится не только в молоке
Организму человека очень нужен кальций, но пить много молока необязательно. Его можно получить и через другие продукты.

Как рассказала диетолог-нутрициолог Елена Желянина в эфире телеканала «Санкт-Петербург», очень много кальция содержится в орехах, поэтому достаточно съедать немного миндаля или фундука. Кроме того, полезный элемент находится в семечках, капусте брокколи и бананах.

При этом, если вы являетесь любителем чая или кофе, то поступление кальция может «блокироваться». Всему виной глютены, поэтому нужно не злоупотреблять напитками.

До этого врачи рассказали, что лучше всего есть при похмелье.

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#Врач#Россия#Молоко#Еда#Александр Ляхов
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