Как получить кальций без молока? Рассказал диетолог

Posted 24 октября, 11:51
Published 24 октября, 11:51
Modified 24 октября, 11:53
Updated 24 октября, 11:53
Как рассказала диетолог-нутрициолог Елена Желянина в эфире телеканала «Санкт-Петербург», очень много кальция содержится в орехах, поэтому достаточно съедать немного миндаля или фундука. Кроме того, полезный элемент находится в семечках, капусте брокколи и бананах.
При этом, если вы являетесь любителем чая или кофе, то поступление кальция может «блокироваться». Всему виной глютены, поэтому нужно не злоупотреблять напитками.
До этого врачи рассказали, что лучше всего есть при похмелье.