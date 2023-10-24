Колесо Фортуны в Таро: толкование сакральной карты

Posted 24 октября, 11:46
Published 24 октября, 11:46
Modified 24 октября, 11:48
Updated 24 октября, 11:48
Эта карта имеет большое влияние на ситуацию. Хотя она обычно приносит хорошие изменения, но нужно помнить, что колесо всегда движется и если не воспользоваться удачным моментом сейчас, то придется ждать следующего цикла.
При этом стоит учитывать, что Колесо Фортуны не контролируется кверентом и может преподнести неожиданные сюрпризы. Но в конечном итоге все изменения будут к лучшему, даже если на первый взгляд они могут показаться неприятными.
Колесо Фортуны может повернуться вверх или вниз. Перевернутое положение указывает на случай, когда задуманное не удалось осуществить из-за неожиданных обстоятельств. Здесь могут помешать старые проблемы или нехватка удачи.
Однако перевернутое колесо говорит о том, что благоприятный момент был упущен.
Ситуация будет развиваться в желаемом направлении, неблагоприятный период подойдет к концу или уже почти закончится.
Многие проблемы будут решены, и все это произойдет неожиданно — как подарок судьбы. В текущей ситуации успех будет зависеть только от способности кверента заметить подходящий момент и использовать его, следуя своей судьбе.
Колесо Фортуны также может предвещать путешествия, перемены места жительства и т. д.
Перевернутое колесо точно не принесет удачи, но не стоит пугаться этой карты. Она просто указывает на то, что кверент не смог воспользоваться благоприятным моментом.
Ситуация может выйти из-под контроля, и человек может оказаться на обочине жизни. Негативное влияние на ситуацию может иметь сопротивление естественному развитию или препятствия, хотя изменения неизбежны.
Все будет отложено до следующего цикла колеса.
Для прямого положения Колеса Фортуны советуется не сопротивляться переменам и обращать внимание на знаки и символы, которые посылает судьба, чтобы не противоречить Колесу.
Вы находитесь в ситуации, когда вас ведет сама Судьба. А для перевернутой карты можно посоветовать не отчаиваться и ждать следующего цикла Колеса, внимательно следя за появлением благоприятного момента.