atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 24 октября, 11:46

Published 24 октября, 11:46

Modified 24 октября, 11:48

Updated 24 октября, 11:48

Колесо Фортуны в Таро: толкование сакральной карты

Колесо Фортуны в Таро: толкование сакральной карты

24 октября 2023, 11:46
Фото: Unsplash.com
Это карта десятого старшего аркана. И она отлично подойдет для тех, кто думает о кардинальных изменениях в своей жизни. Колесо фортуны — мощная и даже сакральная карта. Рассказываем о ее значении.

Значение Колеса фортуны

Прямая

Эта карта имеет большое влияние на ситуацию. Хотя она обычно приносит хорошие изменения, но нужно помнить, что колесо всегда движется и если не воспользоваться удачным моментом сейчас, то придется ждать следующего цикла.

При этом стоит учитывать, что Колесо Фортуны не контролируется кверентом и может преподнести неожиданные сюрпризы. Но в конечном итоге все изменения будут к лучшему, даже если на первый взгляд они могут показаться неприятными.

Перевернутая

Колесо Фортуны может повернуться вверх или вниз. Перевернутое положение указывает на случай, когда задуманное не удалось осуществить из-за неожиданных обстоятельств. Здесь могут помешать старые проблемы или нехватка удачи.

Однако перевернутое колесо говорит о том, что благоприятный момент был упущен.

Колесо Фортуны и итог ситуации

Прямая

Ситуация будет развиваться в желаемом направлении, неблагоприятный период подойдет к концу или уже почти закончится.

Многие проблемы будут решены, и все это произойдет неожиданно — как подарок судьбы. В текущей ситуации успех будет зависеть только от способности кверента заметить подходящий момент и использовать его, следуя своей судьбе.

Колесо Фортуны также может предвещать путешествия, перемены места жительства и т. д.

Перевернутая

Перевернутое колесо точно не принесет удачи, но не стоит пугаться этой карты. Она просто указывает на то, что кверент не смог воспользоваться благоприятным моментом.

Ситуация может выйти из-под контроля, и человек может оказаться на обочине жизни. Негативное влияние на ситуацию может иметь сопротивление естественному развитию или препятствия, хотя изменения неизбежны.

Все будет отложено до следующего цикла колеса.

Совет аркана по сложившейся ситуации

Для прямого положения Колеса Фортуны советуется не сопротивляться переменам и обращать внимание на знаки и символы, которые посылает судьба, чтобы не противоречить Колесу.

Вы находитесь в ситуации, когда вас ведет сама Судьба. А для перевернутой карты можно посоветовать не отчаиваться и ждать следующего цикла Колеса, внимательно следя за появлением благоприятного момента.

Читайте также:
Денежный дождь: какие знаки зодиака ждет финансовая удача, рассказала астрологГлавных счастливчиков 2024 года назвал астролог — кого ждет необычайный успехОктябрьская магия для каждого знака: прогноз от новосибирского астролога Даши Плющ
#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Карта#Россия#Путешествия#Изменения#Алина Гурицкая#Таро#Перемены#Судьба#Удача#Гадалка#Гадание
Подпишитесь
Сплошная милота: как Новосибирск украсили на «ужасный» Хэллоуин-2023
Сегодня, 05:40
Умер жестоко избитый рэпер из Новосибирска Артем Гейко: кто такой, песни, смерть
Сегодня, 04:44
Дом без бассейна: как застройщик «Корпорация Елка» дурит покупателей в Новосибирске
Сегодня, 03:14
Стоимость проезда в метро снова повысят в Новосибирске — введут новые тарифы
Вчера, 06:06
Самый высокий человек России станет кандидатом на довыборах в Новосибирске
Сегодня, 06:41
Готовы ли вы к зимним морозам в Новосибирске? Температура упадет до -19 ℃
Сегодня, 08:27