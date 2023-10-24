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Posted 24 октября, 05:19

Published 24 октября, 05:19

Modified 24 октября, 09:04

Updated 24 октября, 09:04

Тиктокер должен приехать в Новосибирск

После скандала с Арбениной в Новосибирске могут отменить концерт известного рэпера

24 октября 2023, 05:19
Фото: 1MI
Тиктокер должен приехать в Новосибирск

Концерт XOLIDAYBOY в Новосибирске могут отменить из-за критики СВО

В связи с недавним скандалом в Новосибирске с Дианой Арбениной, теперь могут отменить концерт популярного тиктокера XOLIDAYBOY из-за его высказываний о СВО.

Протесты об отмене концерта начались со стороны местной Ассоциации патриотических сил, которые считают, что подобные исполнители могут негативно повлиять на молодежь. Сам концерт запланирован в Новосибирске 25 ноября.

Менеджер певца лишь добавил масла в огонь, заявив, что они не глупы и не хотят испортить свою репутацию, и что они всегда поддерживают Россию. Сам же певец утверждает, что он остался в стране в такое сложное время, несмотря на различные обвинения.

Ранее, концерты XOLIDAYBOY уже были отменены в Крыму из-за его заявления о принадлежности этого региона Украине. Пока неизвестна судьба его предстоящих выступлений в Москве и Калуге.

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#Общество#Новосибирск#Концерт#Эмилия Губарева#Отмена концерта
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