После скандала с Арбениной в Новосибирске могут отменить концерт известного рэпера

Posted 24 октября, 05:19
Published 24 октября, 05:19
Modified 24 октября, 09:04
Updated 24 октября, 09:04
Протесты об отмене концерта начались со стороны местной Ассоциации патриотических сил, которые считают, что подобные исполнители могут негативно повлиять на молодежь. Сам концерт запланирован в Новосибирске 25 ноября.
Менеджер певца лишь добавил масла в огонь, заявив, что они не глупы и не хотят испортить свою репутацию, и что они всегда поддерживают Россию. Сам же певец утверждает, что он остался в стране в такое сложное время, несмотря на различные обвинения.
Ранее, концерты XOLIDAYBOY уже были отменены в Крыму из-за его заявления о принадлежности этого региона Украине. Пока неизвестна судьба его предстоящих выступлений в Москве и Калуге.