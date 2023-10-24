«Короче, план такой»: главным героем нового сериала стал 15-летний хакер из Искитима

Posted 24 октября, 12:58
Published 24 октября, 12:58
Modified 24 октября, 13:10
Updated 24 октября, 13:10
Сюжет экшн-сериала с элементами авантюрной комедии крутится вокруг группы хакеров, сотрудничающей с российскими спецслужбами. Ранее между кибервзломщиками и силовиками был заключен договор о взаимодействии в обмен на свободу. Теперь компьютерные гении помогают бороться с преступниками и международными шпионами.
Лидером команды является пятнадцатилетний школьник Данила Коротков. У парня нет родителей, а имя и фамилия были придуманы сотрудниками детдома «Солнышко», куда он попал практически сразу после рождения. Данила неоднократно занимал призовые места на Всероссийской олимпиаде по информатике среди школьников и прошел заочную стажировку по основам компьютерной безопасности.
Примечательно, что, согласно задумке сценаристов, юный гений родом из Искитима. При этом ни один из создателей сериала не имеет ни малейшего отношения к Новосибирской области.
Именно любимая фраза Данилы Короткова — «Короче, план такой» — и дала название всему сериалу. Роль искитимца исполнил семнадцатилетний Никита Богатов, уже имеющий опыт работы в сериальных проектах.