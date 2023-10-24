«Короче, план такой»: главным героем нового сериала стал 15-летний хакер из Искитима

Лидером команды является пятнадцатилетний школьник Данила Коротков. У парня нет родителей, а имя и фамилия были придуманы сотрудниками детдома «Солнышко», куда он попал практически сразу после рождения. Данила неоднократно занимал призовые места на Всероссийской олимпиаде по информатике среди школьников и прошел заочную стажировку по основам компьютерной безопасности.