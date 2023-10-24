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Posted 24 октября, 08:02

Published 24 октября, 08:02

Modified 24 октября, 08:57

Updated 24 октября, 08:57

Михайловская набережная может стать на несколько километров длинее

Михайловскую набережную продлят до Заельцовского парка — мэрия привлечет застройщиков

24 октября 2023, 08:02
Фото: atas.info
Михайловская набережная может стать на несколько километров длинее

Михайловскую набережную в Новосибирске могут продлить до Заельцовского парка

О планах по созданию единого рекреационного пространства на берегу Оби сообщила вице-мэр Анна Терешкова

Дизайн-проект единого благоустроенного пространства на берегу Оби от парка «Городское начало» до Заельцовского парка разрабатывают в Новосибирске, рассказала вице-мэр Анна Терешкова во вторник, 24 октября в пресс-центре агентства ТАСС.

«Мы поворачиваемся к нашей великой, уникальной реке. Нам надо вернуть для жителей и наших туристов реку Обь в качестве главной достопримечательности», — заявила Терешкова.

По ее словам, в реализации проекта возможно участие строительных компаний, которые ведут застройку вдоль правого берега Оби. Одним из главных препятствий для строительства новых отрезков набережной в мэрии считают наличие нескольких пескобаз в районе Чернышевского спуска. Сейчас муниципалитет обсуждает возможные варианта переноса их в другое место, добавила Анна Терешкова.

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#Новосибирск#Строительство#Михайловская набережная#Заельцовский парк#Река Обь
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