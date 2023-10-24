Михайловскую набережную продлят до Заельцовского парка — мэрия привлечет застройщиков

По ее словам, в реализации проекта возможно участие строительных компаний, которые ведут застройку вдоль правого берега Оби. Одним из главных препятствий для строительства новых отрезков набережной в мэрии считают наличие нескольких пескобаз в районе Чернышевского спуска. Сейчас муниципалитет обсуждает возможные варианта переноса их в другое место, добавила Анна Терешкова.