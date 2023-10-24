Михайловскую набережную продлят до Заельцовского парка — мэрия привлечет застройщиков

Posted 24 октября, 08:02
Published 24 октября, 08:02
Modified 24 октября, 08:57
Updated 24 октября, 08:57
Дизайн-проект единого благоустроенного пространства на берегу Оби от парка «Городское начало» до Заельцовского парка разрабатывают в Новосибирске, рассказала вице-мэр Анна Терешкова во вторник, 24 октября в пресс-центре агентства ТАСС.
«Мы поворачиваемся к нашей великой, уникальной реке. Нам надо вернуть для жителей и наших туристов реку Обь в качестве главной достопримечательности», — заявила Терешкова.
По ее словам, в реализации проекта возможно участие строительных компаний, которые ведут застройку вдоль правого берега Оби. Одним из главных препятствий для строительства новых отрезков набережной в мэрии считают наличие нескольких пескобаз в районе Чернышевского спуска. Сейчас муниципалитет обсуждает возможные варианта переноса их в другое место, добавила Анна Терешкова.