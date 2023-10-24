Много петель и бешеные уклоны: автоэксперт Ашурков о развязках 4 моста в Новосибирске

Posted 24 октября, 05:43
Published 24 октября, 05:43
Modified 24 октября, 07:41
Updated 24 октября, 07:41
— Перестанет ли быть «кольцом Ада» для водителей движение на пл. Труда и пл. Энергетиков, когда будет достроена левобережная развязка четвертого моста с ее 25-ю съездами? (Атас.инфо опубликовал карту развязки с пояснениями 23 октября.)
— Площадь Энергетиков вообще перестанет существовать. Ее просто не будет. А пл. Труда будет трансформирована в полукольцо. По этой схеме движения люди попадают в нехорошую ситуацию: с ул. Ватутина они не смогут попасть на ул. Станиславского. Второй момент: большое количество петель и поворотов связано с тем, что там сделано бессветофорное регулирование. На этой развязке вообще не будет светофоров.
При въезде на развязку со стороны ул. Станиславского, или со стороны ул. Ватутина еще могут быть светофоры. Но когда мы уже попали на эти развязки — дальше едем без светофоров. Дальше знаки приоритета, помеха справа. Сейчас не готов сказать — какая из петель будет главной. Но смысл, что светофоров не будет вообще. Ни одного.
— Я — водитель, который неуверенно ориентируется на дороге и меня тревожит сложность этой развязки. Водители в ней разберутся? Или будут путаться поначалу?
— Полагаю, что будут путаться. И здесь многое зависит от муниципалитета, как владельца дороги. Важно, чтобы стояли знаки, подсказывающие водителям — как нужно двигаться. Это знаки движения по полосам, указатели: Димитровский мост — прямо, налево — аэропорт…
Но удобство проезда будет не сильно зависеть от вашего опыта.
Любой новый объект транспортной, дорожной инфраструктуры требует привыкания. Вспомните, когда появилась развязка на Южной площади? Там было когда-то просто кольцо. И к этой развязке люди тоже привыкали. Я — опытный водитель и по привычке долгое время объезжал развязку справа: там, где выезд с ул. Фабричной. Когда стал пользоваться навигатором, обнаружил, что он чаще ведет по верху, и я начал проезжать быстрее. Оказалось, что я по привычке выбирал не оптимальный путь.
На левобережной развязке будет сложно всем водителям, независимо от опыта. Какое-то время, пока люди привыкнут.
У меня больше вопросов возникает не с направлениями съездов левобережной развязки четвертого моста, а с их уклонами. Вы же знаете, как у нас содержат дороги зимой? А теперь вспомните, что случалось на развязке Южной площади, когда в гололед вовремя не посыпали пескосоляной смесью, вовремя не убрали снег? Автомобили попадают на ледяную катушку и начинают скатываться назад, как с горки. А теперь представьте, что вы поднимаетесь на ул. Ипподромскую по развязке четвертого моста на правом берегу Оби, обратите внимание — под каким уклоном вы поднимаетесь? Там вообще бешеный уклон. Представьте, что там начнется, если дорожные службы что-то не сделали? Вовремя не отреагировали.
Сравните, когда поднимаешься с Красного проспекта на развязку Южной площади — там нет грузового транспорта. Он весь едет внизу. А когда мы рассматриваем развязку четвертого моста с правого берега, где заезд с Ипподромской — там едут все: и КамАЗы, и грузовые самосвалы, и автокраны. И если вдруг эта техника начнет скатываться на легковой транспорт, или легковой транспорт поедет туда на летней резине — тут мы вспомним, как было приятно ездить без всех этих развязок.
Поэтому вы видите одну грань: сложности, а я вижу — трудности
Так что не беспокойтесь. Ко всему человек привыкает. Все привыкнем. Но есть очень много вопросов к развязке. Начиная с того — почему точка входа именно здесь? Почему именно так организовано движение на площади Труда? Почему эстакада только для трамвая (между улицами Ватутина и Широкой — прим. Ред.), там нет легкового транспорта? Вопросов много.
Например, выезд с ул. Ватутина, чтобы попасть на ул. Станиславского транспорт должен использовать ул. Котовского, а она — узкая! И расширять ее нечем, нет земли. Там парк, а рекреационные территории под особой охраной (если там только не строят жилые высотки — грустный юмор). Поэтому здесь мы явно будем попадать в огромные пробки.
А с теми сложностями, которые вы называете — я не вижу особых проблем.
— Что думаете насчет сроков завершения левобережной развязки?
— Дай Бог, чтобы ее к середине 2024 года запустили. Думаю, будет рабочее открытие, чтобы отчитаться в самом конце 2023 года, либо в самом начале 2024. Но чтобы вся инфраструктура объекта была доведена до ума — дай Бог, чтобы к середине 2024 года.
В конце 2023 вероятно будет рабочее открытие. Запустят с «помпой». Всем покажут. Люди проедут. Может даже президент Владимир Путин приедет? Но настоящее движение начнется значительно позже.
— Вы предполагаете повторение истории с ЛДС «Сибирь-Арена»? Когда ледовый дворец был сдан в эксплуатацию в самом конце 2022 года, но потом полгода стоял без зрителей, его доделывали и первый официальный матч прошел только в августе 2023?
— У нас все объекты так сдаются. Мы к такому привыкли и считаем это нормальным. Хотя ничего нормального в этом нет. Не питаю иллюзий, что в конце 2023 года развязку запустят и все это поедет. У меня большие сомнения.
— Четвертый мост будет платным. Оплата будет производиться в комплексе терминалов в конце моста. Там расширение на много полос и будут установлены терминалы. Водителю придется остановиться и оплатить, а только потом ехать дальше. Это займет определенное время, а скоростное движение упрется в этот комплекс терминалов. Не возникнет ли пробок?
— Вы не правы. Все это будет на выезде с моста. Как на платных дорогах. Когда вы заезжаете — ничего не платите. Вы платите при выезде.
Полагаю, не слишком большое количество водителей сразу поедет через «Центральный» мост, так как он платный. По осторожным прикидкам плата будет 100 — 150 рублей. Кто сейчас готов выкладывать такие деньги, чтобы пролететь этот мост? А те, кто будет им систематически пользоваться — у них будет карточка и если вы пользовались платными дорогами, то знаете, что просто считывается код, шлагбаум автоматически открывается и автомобиль проезжает. Задержек не будет. Я не вижу особых проблем в прохождении моста из-за его платности. Предполагаю, пробок из-за этого не возникнет.