Много петель и бешеные уклоны: автоэксперт Ашурков о развязках 4 моста в Новосибирске

У меня больше вопросов возникает не с направлениями съездов левобережной развязки четвертого моста, а с их уклонами. Вы же знаете, как у нас содержат дороги зимой? А теперь вспомните, что случалось на развязке Южной площади, когда в гололед вовремя не посыпали пескосоляной смесью, вовремя не убрали снег? Автомобили попадают на ледяную катушку и начинают скатываться назад, как с горки. А теперь представьте, что вы поднимаетесь на ул. Ипподромскую по развязке четвертого моста на правом берегу Оби, обратите внимание — под каким уклоном вы поднимаетесь? Там вообще бешеный уклон. Представьте, что там начнется, если дорожные службы что-то не сделали? Вовремя не отреагировали.