Новосибирск стал новой точкой ретрорейса «Аэрофлота» в рамках 100-летия компании

Напомним, что серия ретрорейсов была запущена в честь 100-летнего юбилея «Аэрофлота», который отметили в марте 2023 года. Новосибирск был выбран в качестве направления для ретрорейса из-за популярности направления среди пассажиров авиакомпании на протяжении многих лет. На данный момент «Аэрофлот» совершает до четырех рейсов в столицу Сибирского федерального округа ежедневно. Компания ранее уже организовывала ретрорейсы в Сочи, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Красноярск и Владивосток.