Новосибирск стал новой точкой ретрорейса «Аэрофлота» в рамках 100-летия компании

Posted 24 октября, 12:25
Published 24 октября, 12:25
Modified 24 октября, 12:27
Updated 24 октября, 12:27
В аэропорту вылета пассажиров будут ожидать стюардессы в униформе в стиле ретро. Девушки укажут, как пройти к выделенным стойкам регистрации и вручат сувенирные багажные бирки и посадочные талоны.
Бортпроводники в салоне будут одеты в униформу, выполненную по образцам 70—80-х годов. Перед вылетом пассажиров угостят мятной карамелью. Для этого рейса было разработано особое меню, основанное на рецептах бортовых рационов второй половины прошлого века. В качестве прохладительных напитков предлагаются лимонады со вкусом из детства. В бизнес-классе пассажирам предлагается особая винная карта.
В каждом кресле пассажиров будет ждать брошюра с интересными фактами о гражданской авиации прошлого и о воздушной линии между Москвой и Новосибирском. В буклете также будет QR-код, ведущий к эксклюзивному плейлисту, который создаст настроение для полета.
Во время перелета всем желающим будут предложены домино и шахматы. Кроме этого, путешественники смогут сделать покупки по каталогу Sky Shop, в котором будут представлены ностальгические товары.
Пассажиров рейса ждут сладкие подарки. Также они получат сертификат о перелете и коллекционный значок с символикой ретрорейса Москва — Новосибирск — Москва.
Напомним, что серия ретрорейсов была запущена в честь 100-летнего юбилея «Аэрофлота», который отметили в марте 2023 года. Новосибирск был выбран в качестве направления для ретрорейса из-за популярности направления среди пассажиров авиакомпании на протяжении многих лет. На данный момент «Аэрофлот» совершает до четырех рейсов в столицу Сибирского федерального округа ежедневно. Компания ранее уже организовывала ретрорейсы в Сочи, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Красноярск и Владивосток.
Пассажиры, совершившие три и более перелетов на различных ретрорейсах, получат особый подарок. Даты и новые направления ретрорейсов можно отслеживать на официальном сайте компании и в ее официальном Telegram-канале: ретрорейсы будут отмечены специальной иконкой.