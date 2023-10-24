Новосибирцам могут увеличить пенсию — насколько вырастут цифры

Во время пленарного заседания в Государственной думе парламентарии в первом чтении приняли проект о повышении пенсионных накоплений. Согласно нему, средний размер страховой пенсии возрастет до 22 605 рублей, а пенсионеры по старости могут получить 23 449 рублей.