Новосибирцам могут увеличить пенсию — насколько вырастут цифры

Posted 24 октября, 13:45
Published 24 октября, 13:45
Modified 24 октября, 13:47
Updated 24 октября, 13:47
Во время пленарного заседания в Государственной думе парламентарии в первом чтении приняли проект о повышении пенсионных накоплений. Согласно нему, средний размер страховой пенсии возрастет до 22 605 рублей, а пенсионеры по старости могут получить 23 449 рублей.
Таким образом, сумма выплат для пенсионеров в среднем увеличится до 1,6 тысяч рублей. Страховая пенсия возрастет на 1 572 рубля, пенсия по старости — на 1 631 рубль. Увеличение пенсионных выплат коснется более 32 миллионов граждан.
«В нынешний четверг Госдума рассмотрит в первом чтении проект закона о федеральном бюджете на 2024–2026 годы. Перед этим нам необходимо рассмотреть ряд бюджетообразующих законопроектов, в их числе — об увеличении в 2024 году пенсий неработающим пенсионерам, который Госдума приняла сегодня в первом чтении», — цитирует РИА «Новости» спикера Вячеслава Володина.