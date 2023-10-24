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Posted 24 октября, 13:45

Published 24 октября, 13:45

Modified 24 октября, 13:47

Updated 24 октября, 13:47

Новосибирцам пообещали увеличить пенсию

Новосибирцам могут увеличить пенсию — насколько вырастут цифры

24 октября 2023, 13:45
Фото: 1MI
Новосибирцам пообещали увеличить пенсию

Новосибирским пенсионерам пообещали рост пенсий

Суммы пенсионных начислений новосибирцам могут увеличиться. Размер пенсий жителей региона предполагается поднять до 23 тысяч рублей.

Во время пленарного заседания в Государственной думе парламентарии в первом чтении приняли проект о повышении пенсионных накоплений. Согласно нему, средний размер страховой пенсии возрастет до 22 605 рублей, а пенсионеры по старости могут получить 23 449 рублей.

Таким образом, сумма выплат для пенсионеров в среднем увеличится до 1,6 тысяч рублей. Страховая пенсия возрастет на 1 572 рубля, пенсия по старости — на 1 631 рубль. Увеличение пенсионных выплат коснется более 32 миллионов граждан.

«В нынешний четверг Госдума рассмотрит в первом чтении проект закона о федеральном бюджете на 2024–2026 годы. Перед этим нам необходимо рассмотреть ряд бюджетообразующих законопроектов, в их числе — об увеличении в 2024 году пенсий неработающим пенсионерам, который Госдума приняла сегодня в первом чтении», — цитирует РИА «Новости» спикера Вячеслава Володина.
На сколько повысят пенсии военным пенсионерам в Новосибирске в 2024 году
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#Новосибирск#Госдума#Пенсии#Пенсионеры#Законопроект#Александр Ляхов
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