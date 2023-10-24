Объем закупок у малого и среднего бизнеса вырос на 25%

Posted 24 октября, 08:44
Published 24 октября, 08:44
Modified 24 октября, 08:44
Updated 24 октября, 08:44
По итогам трех кварталов свыше 10 тыс. крупнейших заказчиков заключили соглашения со 154,1 тыс. МСП-поставщиков, пишут Известия.
По словам Татьяны Илюшниковой, замминистра экономического развития России, это стало возможным в результате реализации комплекса мер господдержки, в частности увеличения квоты закупок у малых и средних предприятий и ее распространения на всех заказчиков по 223-ФЗ. Объем закупок у компаний МСП за три квартала текущего года стал рекордным, превысив на четверть показатели аналогичного периода минувшего года, что эквивалентно 776,9 млрд рублей.
Самые крупные закупки за этот период осуществили РЖД, «Аэрофлот», «Россети», «РЖДстрой» и «Россети Ленэнерго».
Согласно заявлению гендиректора Корпорации МСП Александра Исаевича, крупнейшие заказчики ответственно отнеслись к соблюдению квот по закупкам у малых и средних организаций, что вкупе с контролем со стороны Корпорации МСП и уполномоченных органов в регионах позволило 154,1 тыс. предпринимателей стать поставщиками по 223-ФЗ. Максимальные объемы закупок у МСП-компаний среди регионов продемонстрировали Подмосковье (180,27 млрд рублей), Свердловская область (140,95 млрд) и Татарстан (77,51 млрд), а возглавили список Москва (1,004 трлн) и Санкт-Петербург (372,71 млрд рублей).
Объемы подписанных договоров с малыми и средними предприятиями значительно выросли в Москве (74,75 млрд рублей), Санкт-Петербурге (46,19 млрд), Подмосковье (28,1 млрд) и Свердловской области (25,25 млрд), а также в Хабаровском крае (12,29 млрд рублей).
В первую десятку также вошли Пермский край (10,12 млрд рублей), Томская (9,98 млрд), Тульская (8 млрд) и Новосибирская области (6,43 млрд) и Кубань (5,87 млрд рублей).
Следует отметить, что компании с госучастием в течение года должны осуществлять не менее 25% закупок у предприятий МСП. За выполнением квоты следят Корпорация МСП и региональные органы исполнительной власти.