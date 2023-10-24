Объем закупок у малого и среднего бизнеса вырос на 25%

По словам Татьяны Илюшниковой, замминистра экономического развития России, это стало возможным в результате реализации комплекса мер господдержки, в частности увеличения квоты закупок у малых и средних предприятий и ее распространения на всех заказчиков по 223-ФЗ. Объем закупок у компаний МСП за три квартала текущего года стал рекордным, превысив на четверть показатели аналогичного периода минувшего года, что эквивалентно 776,9 млрд рублей.