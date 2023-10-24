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Posted 24 октября, 05:49

Published 24 октября, 05:49

Modified 24 октября, 05:51

Updated 24 октября, 05:51

Сквер расположится в микрорайоне «Стрижи»

Отель для насекомых вместо «загаженного пустыря»: в Новосибирске построят новый парк

24 октября 2023, 05:49
Фото: Адаптика-А
Сквер расположится в микрорайоне «Стрижи»

Новый сквер с отелями для насекомых появится в Новосибирске

Сквер со специальными отелями для насекомых появится в Новосибирске. Новую зеленую зону разобьют на месте неблагоустроенного парка в Заельцовском районе. Сейчас там, по словам горожан, находится «загаженный пустырь».

Концепцию нового сквера в микрорайоне «Стрижи» на улице Охотская представили в департаменте культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска и компании «АкваСтрой». Обсуждение проекта планируют провести на портале «Зеленый Новосибирск» до 7 ноября этого года.

Урбанисты предлагают сделать территорию для активного отдыха, которая включает в себя беговые дорожки, детские площадки, «тихую» зону и бетонные тротуары по основным маршрутам. Чтобы добится хорошей звукоизоляции между тихой и активной зоной, высадят многолетники и кустарники. В парк добавят тропы для удобства передвижения, малые архитектурные формы, «сухие ручьи» и даже «отели для насекомых».

Сейчас на месте планируемого сквера находятся неблагоустроенный сквер «Семья» и рекреационная территория «Стрижи». Пользователи 2ГИС пишут, что нынешнее состояние «Семьи» нельзя назвать территорией для отдыха. «Это просто загаженный пустырь», — пишет Михаил в феврале 2023 года.

По словам авторов проекта благоустройства, его главная цель — это создать пространство для спорта, отдыха и комфортного повседневного передвижения.

«Бросовое состоянии территории, осложненное рельефом, создает сложности для пешеходных коммуникаций и маргинализирует прилегающие территории. Появление спортивного центра, как инфраструктурного якоря микрорайона, создает необходимость создания благоустроенной и насыщенной функциями территории вблизи», — сказано в дизайн-плане.

Авторы концепции — архитектурное бюро «Адаптик-А», которым руководит Игорь Карнаухов. Бюро уже создавала дизайн-проект для благоустройства общественного пространства в пойме реки Ельцовка-1.

Отметим, что с благоустройством парков в Новосибирске есть проблемы. Ранее Atas.Info писал о срывах сроков благоустройства таких общественных зон, как Первомайский сквер, реконструкция пространства у цирка, парк в пойме реки Каменка и «Монастырский сквер» на улице Фадеева.

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#Общество#Новосибирск#Отдых#Парк#Благоустройство#Зеленая зона#Сквер#Артем Васильев
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