Отель для насекомых вместо «загаженного пустыря»: в Новосибирске построят новый парк

Урбанисты предлагают сделать территорию для активного отдыха, которая включает в себя беговые дорожки, детские площадки, «тихую» зону и бетонные тротуары по основным маршрутам. Чтобы добится хорошей звукоизоляции между тихой и активной зоной, высадят многолетники и кустарники. В парк добавят тропы для удобства передвижения, малые архитектурные формы, «сухие ручьи» и даже «отели для насекомых».