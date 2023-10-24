Поиски убитой полицейскими 14-летней Наташи Матюхиной прекращены под Новосибирском

Полицейские, которых подозревают в причастности к убийству девочки, будут находиться под арестом еще месяц. По данным следствия, 14-летняя Наташа Матюхина исчезла 2 марта 2010 года в селе Яркуль. Девочка отправилась вместе с подругой в сельский клуб, но до домой так и не вернулась. Подруга позднее рассказала, что проводила Наташу до перекрестка, всего 300 метров до ее дома. Никто больше не видел школьницу после этого.