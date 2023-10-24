Поиски убитой полицейскими 14-летней Наташи Матюхиной прекращены под Новосибирском

Posted 24 октября, 01:21
Published 24 октября, 01:21
Modified 24 октября, 01:23
Updated 24 октября, 01:23
Полицейские, которых подозревают в причастности к убийству девочки, будут находиться под арестом еще месяц. По данным следствия, 14-летняя Наташа Матюхина исчезла 2 марта 2010 года в селе Яркуль. Девочка отправилась вместе с подругой в сельский клуб, но до домой так и не вернулась. Подруга позднее рассказала, что проводила Наташу до перекрестка, всего 300 метров до ее дома. Никто больше не видел школьницу после этого.
Согласно версии следствия, двое полицейских на белом автомобиле «Волга» сбили девочку в тот день. Однако, вместо того чтобы доставить ее в больницу, они увезли из села и добили, предполагают правоохранители. помог скрыть это другой полицейский, который на тот момент руководил службой участковых уполномоченных в Усть-Таркском районе. Об этом сообщает издание «КП-Новосибирск».
Местные жители села говорят, что вечером видели автомобиль «Волга» с пьяными полицейскими, который несся по селу, но все свидетели были вынуждены молчать и изменять свои показания. Полицейские даже пытались обвинить отца девочки в убийстве, но безуспешно. Следствие продолжается.