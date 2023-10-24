«Проблема нерешима»: мэрия Новосибирска о контрактах с недобросовестными подрядчиками

Posted 24 октября, 09:58
Published 24 октября, 09:58
Modified 24 октября, 10:00
Updated 24 октября, 10:00
В мэрии Новосибирска признали, что хронические проблемы с несоблюдением сроков строительства и реконструкции парков и скверов связаны с тем, что муниципалитет заключает контракты на эти работы с одними и теми же организациями, хотя они не могли выполнить условия договоров и ранее.
По словам вице-мэра Анны Терешковой изменения этой ненормальной ситуации в обозримом будущем ждать не стоит. Для этого, как минимум, необходимо менять федеральный закон № 44, который регламентирует ход электронных аукционов на заключение муниципальных контрактов.
«Конкурс выигрывает тот, кто дал самую низшую цену. И часто это бывают не социально ответственные бизнесмены, которые заходят на торги, не имея даже никаких оборотных средств и ресурсов. Потом ищут субподрядчиков и так далее. На сегодняшний день эта проблема стоит крайне остро в городе Новосибирск и пока она нерешима», — заявила представительница муниципалитета, отвечая на вопрос корреспондента Atas.info.
Осенью 2023 года сорваны сроки сдачи многих знаковых парков и скверов, где проходят работы по муниципальным контрактам. В частности, речь идет о Первомайском сквере, парке «Каменка», пространстве около цирка и сквере на улице Фадеева.