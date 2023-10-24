«Проблема нерешима»: мэрия Новосибирска о контрактах с недобросовестными подрядчиками

В мэрии Новосибирска признали, что хронические проблемы с несоблюдением сроков строительства и реконструкции парков и скверов связаны с тем, что муниципалитет заключает контракты на эти работы с одними и теми же организациями, хотя они не могли выполнить условия договоров и ранее.