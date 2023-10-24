atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 24 октября, 09:58

Published 24 октября, 09:58

Modified 24 октября, 10:00

Updated 24 октября, 10:00

Работы по благоустройству зеленых зон традиционно уходят под снег

«Проблема нерешима»: мэрия Новосибирска о контрактах с недобросовестными подрядчиками

24 октября 2023, 09:58
Фото: atas.info
Работы по благоустройству зеленых зон традиционно уходят под снег

В Новосибирске чиновники объяснили постоянные срывы сроков благоустройства

Муниципалитет продолжит заключать контракты на благоустройство с компаниями, не выполняющими условия контрактов. Это объясняют нюансами законодательства

В мэрии Новосибирска признали, что хронические проблемы с несоблюдением сроков строительства и реконструкции парков и скверов связаны с тем, что муниципалитет заключает контракты на эти работы с одними и теми же организациями, хотя они не могли выполнить условия договоров и ранее.

По словам вице-мэра Анны Терешковой изменения этой ненормальной ситуации в обозримом будущем ждать не стоит. Для этого, как минимум, необходимо менять федеральный закон № 44, который регламентирует ход электронных аукционов на заключение муниципальных контрактов.

«Конкурс выигрывает тот, кто дал самую низшую цену. И часто это бывают не социально ответственные бизнесмены, которые заходят на торги, не имея даже никаких оборотных средств и ресурсов. Потом ищут субподрядчиков и так далее. На сегодняшний день эта проблема стоит крайне остро в городе Новосибирск и пока она нерешима», — заявила представительница муниципалитета, отвечая на вопрос корреспондента Atas.info.

Осенью 2023 года сорваны сроки сдачи многих знаковых парков и скверов, где проходят работы по муниципальным контрактам. В частности, речь идет о Первомайском сквере, парке «Каменка», пространстве около цирка и сквере на улице Фадеева.

Разруха в парках Новосибирска: кто из подрядчиков сорвал сроки ремонта — фамилии
Узнать подробнее
Читайте также:
В Новосибирске забуксовало строительство парка в пойме реки КаменкаПервомайский сквер сдадут только в 2024 году — обещали это сделать в конце сентябряВ Новосибирске провалено строительство «монастырского» сквера на Фадеева
#Новосибирск#Благоустройство#Анна Терешкова#Сроки#Подрядчики#Контракты
Подпишитесь
Сплошная милота: как Новосибирск украсили на «ужасный» Хэллоуин-2023
Сегодня, 05:40
Умер жестоко избитый рэпер из Новосибирска Артем Гейко: кто такой, песни, смерть
Сегодня, 04:44
Дом без бассейна: как застройщик «Корпорация Елка» дурит покупателей в Новосибирске
Сегодня, 03:14
Стоимость проезда в метро снова повысят в Новосибирске — введут новые тарифы
Вчера, 06:06
Самый высокий человек России станет кандидатом на довыборах в Новосибирске
Сегодня, 06:41
Готовы ли вы к зимним морозам в Новосибирске? Температура упадет до -19 ℃
Сегодня, 08:27