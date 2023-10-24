Проект пешеходной улицы Ленина разрабатывают в Новосибирске

Posted 24 октября, 09:32
Published 24 октября, 09:32
Modified 24 октября, 09:34
Updated 24 октября, 09:34
Дизайн-проект реконструкции улицы Ленина в Центральном районе разрабатывают в Новосибирске. Документ будет готов в течение года, сообщила вице-мэр Анна Терешкова. Улица должна стать пешеходным пространством, это то, чего не хватает многочисленным туристам, приезжающим в город, считает Терешкова. Однако, по ее словам, других кардинальных перемен не планируется.
«Это уникальная улица, которая была сформирована до нас, и просто надо придать ей небольшой туристический лоск. Для того, чтобы когда по ней ходят и туристы, и жители нашего города, они не спотыкались о поребрики, чтобы среда была доступна, чтобы провода лежали под землей, а не свисали нам на голову», — заявила представительница муниципалитета в пресс-центре агентства ТАСС.
Ранее мы рассказывали о том, что реконструкция Первомайского сквера не будет завершена в 2023 году.