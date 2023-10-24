Проект пешеходной улицы Ленина разрабатывают в Новосибирске

Дизайн-проект реконструкции улицы Ленина в Центральном районе разрабатывают в Новосибирске. Документ будет готов в течение года, сообщила вице-мэр Анна Терешкова. Улица должна стать пешеходным пространством, это то, чего не хватает многочисленным туристам, приезжающим в город, считает Терешкова. Однако, по ее словам, других кардинальных перемен не планируется.