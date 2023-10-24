Раскошелиться в ЦУМе, не улетая в Москву. В Новосибирске открылся ПВЗ элитного бутика

Там можно примерить и оплатить вещи, а также вернуть ненужные изделия. Срок доставки 1-4 дня. Пункт работает ежедневно с 10:00 до 22:00 по адресу Державина, 50. Некоторые посетители уже поделились своими впечатлениями, отменив приятное место и чувство значимости.