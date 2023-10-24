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Posted 24 октября, 04:54

Published 24 октября, 04:54

Modified 24 октября, 09:08

Updated 24 октября, 09:08

В Новосибирске открылся пункт выдачи заказов московского ЦУМ

Раскошелиться в ЦУМе, не улетая в Москву. В Новосибирске открылся ПВЗ элитного бутика

24 октября 2023, 04:54
Фото: baranovmovie/1MI

В Новосибирске открылся пункт выдачи заказов московского ЦУМ

Московский ЦУМ открыл пункт выдачи заказов в Новосибирске на улице Державина, где покупатели могут заказывать товары из интернет-магазина.

Интернет-магазин московского ЦУМа теперь предоставил возможность получить заказы в Новосибирске, где открылся пункт выдачи роскошных товаров.

Там можно примерить и оплатить вещи, а также вернуть ненужные изделия. Срок доставки 1-4 дня. Пункт работает ежедневно с 10:00 до 22:00 по адресу Державина, 50. Некоторые посетители уже поделились своими впечатлениями, отменив приятное место и чувство значимости.

В ЦУМе, обычно, одеваются люди с высоким достатком. Там продаются как вещи, так и аксессуары.

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#Общество#Новосибирск#Москва#Магазин#Эмилия Губарева#ЦУМ
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