Розыгрыш айфона 15 и Апокалипсис — как новосибирские бары и клубы отмечают Хэллоуин

Posted 24 октября, 02:36
Published 24 октября, 02:36
Modified 24 октября, 09:15
Updated 24 октября, 09:15
Клуб приглашает новосибирцев отметить Хэллоуин 28 октября вечеринкой Апокалипсис. «Страшный» гримм предлагают в подарок, также гостей ждут аниматоры в костюмах Дня Всех Святых, и бармены в «окровавленных» образах. В программе «ползучие твари», а в баре тематические коктейли и шоты-антидоты.
Заведение находится в центре Новосибирска на улице Ядринцевской, 14, вечером 28 октября до 21.00 вход бесплатный, далее стоимость входа для мужчин при оплате наличкой 1000 рублей, при оплате безналом — 2000 рублей. Вход для девушек бесплатный.
Ждет гостей вечером 28 октября на программу «Хэллоуин: ночь твоих кошмаров». Обещают страшно красивую атмосферу в зале и жутко веселую ночь. Прошлые подобные мероприятия в ресторане были отмечены танцевальными программами в гримме, конкурсами на самый страшный крик и ровную походку после изрядной дозы алкоголя.
В этом году на сцене 28 октября будет группа «Ультрафиолет», после 19.00 с гостей взимается плата за музыкальное оформление — 350 рублей. Именинников ждет скидка на основное меню 15%. Целый час с 20.00 до 21.00 гостей будут встречать бесплатным приветственным напитком в welcome-зоне. Ресторан находится в Заельцовском районе Новосибирска по адресу улица Дуси Ковальчук 1/1.
Большой бар в «Ситицентре» на улице Депутатская, 46, а точнее пространство, которое объединяет 22 бара, 2 ресторана, фудтрак и караоке. 28 октября здесь пройдет программа «Сказки на ночь», посвященная празднованию Дня Всех Святых.
Вечером 28 октября вход в тематических костюмах бесплатно до 23.00, после 23.00 вход стит 1000 рублей для мужчин и 300 рублей для девушек, но без костюма все равно будет дороже — 1500 рублей для мужчин и 500 рублей для женщин. Как сообщил администратор бара корреспонденту Атас.Инфо, после 24.00 28 октября состоится награждение за лучший костюм на Хэллоуин, а также будет проведен розыгрыш Айфона 15 модели.
В ночном клубе Mishkin & Mishkin на Нарымской, 37 любят Хэллоуин, в прошлом году в канун этого праздника здесь прошел «Бал Воланда», а в этом году в ночь на субботу 28 октября наступает время ведьм. В 23.00 в пятницу 27 октября гостей ждет DG Yuganson и программа JumpMoreMusic.
Здесь никто не планирует ограничить празднование Хэллоуина одним днем, в ночь на воскресенье 29 октября время ведьм продолжится. Начиная с 22.00 28 октября гостей ждет заряженный на веселье и хорошее настроение DJ Smile.
В этих заведениях намечается похожая программа и условия участия. В баре «Друзья» на Вокзальной магистрали 16 и в баре Doski на Проспекте Карла Маркса 31/2 День Всех Святых будут отмечать 27 и 28 октября. Для посетителей будет организован конкурс на лучший костюм, вход в бары как обычно — 270 рублей с человека.
Бар «Друзья» на Вокзальной магистрали ранее так же назывался Doski, в августе возле него произошла массовая драка — две компании что-то не поделили и выясняли отношения в кулачном бою.
Гостей ждут 28 октября, «ужасно страшное» настроение планируют создать за счет красиво украшенного зала в тематике Хэллоуина. Весь вечер посетителей будет развлекать DG Timon и мистическая музыка. Вход свободный, не забываем, что на входе в бар действует фейсконтроль. Коктейль-бар находится по адресу улица Военная, 1.
Примечательно, что год назад клубы и бары Новосибирска не праздновали Хэллоуин так активно. Праздник пришелся на тяжелый период после частичной мобилизации и многие бары, например, Leps Bar и Cacao Lounge Project отказались проводить хэллоуинские безумства, сославшись на то, что людям сейчас не до этого.