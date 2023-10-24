Розыгрыш айфона 15 и Апокалипсис — как новосибирские бары и клубы отмечают Хэллоуин

Вечером 28 октября вход в тематических костюмах бесплатно до 23.00, после 23.00 вход стит 1000 рублей для мужчин и 300 рублей для девушек, но без костюма все равно будет дороже — 1500 рублей для мужчин и 500 рублей для женщин. Как сообщил администратор бара корреспонденту Атас.Инфо, после 24.00 28 октября состоится награждение за лучший костюм на Хэллоуин, а также будет проведен розыгрыш Айфона 15 модели.