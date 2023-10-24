10 кг рыбы! Щуку-гиганта поймал житель Новосибирска

Posted 24 октября, 02:26
Published 24 октября, 02:26
Modified 24 октября, 09:17
Updated 24 октября, 09:17
По словам рыбака, в воскресенье он отправился со своим другом закрыть сезон и поискать хорошее место для рыбалки. Они столкнулись с трудностями, так как русло было углублено в этом году, и все привычные места оказались затоплены.
Там, где раньше была глубина пять метров и спокойная вода, теперь была мель, но несмотря на это и неблагоприятные погодные условия, они смогли поймать огромную рыбу.
Как отметил сибиряк, его друг также смог поймать рыбу, весом восемь килограмм. Но они решили отпустить всю свою добычу обратно в воду, чтобы щуки могли продолжать расти до веса «пятнашки».