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Posted 24 октября, 02:26

Published 24 октября, 02:26

Modified 24 октября, 09:17

Updated 24 октября, 09:17

Большая рыба

10 кг рыбы! Щуку-гиганта поймал житель Новосибирска

24 октября 2023, 02:26
Фото: PROBAITS
Большая рыба

Рыбак из Новосибирска поймал огромную 10-килограммовую щуку

В Новосибирске рыбак смог поймать огромную щуку, которая весила целых 10 килограмм. Он решил поделиться своим успехом с другими людьми и опубликовал фотографию своей находки в паблике PROBAITS в социальной сети «ВКонтакте».

По словам рыбака, в воскресенье он отправился со своим другом закрыть сезон и поискать хорошее место для рыбалки. Они столкнулись с трудностями, так как русло было углублено в этом году, и все привычные места оказались затоплены.

Там, где раньше была глубина пять метров и спокойная вода, теперь была мель, но несмотря на это и неблагоприятные погодные условия, они смогли поймать огромную рыбу.

Как отметил сибиряк, его друг также смог поймать рыбу, весом восемь килограмм. Но они решили отпустить всю свою добычу обратно в воду, чтобы щуки могли продолжать расти до веса «пятнашки».

Рыбак из Новосибирска поймал огромную щуку весом 13 кг
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#Новосибирск#Рыбалка#Эмилия Губарева#Рыба#Щука
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