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Posted 24 октября, 09:17

Published 24 октября, 09:17

Modified 24 октября, 09:19

Updated 24 октября, 09:19

Школьникам из Новосибирска разрешили бесплатно ездить в автобусах зимой

Школьникам из Новосибирска разрешили бесплатно ездить в автобусах зимой

24 октября 2023, 09:17
Фото: 1MI
В Новосибирске было принято решение о введении лимита на безбилетный проезд для школьников. Отныне, если у детей закончились деньги, они смогут ездить в общественном транспорте (кроме метро) бесплатно. Это решение было принято в мэрии и связано с началом холодного сезона.

Временный лимит на безбилетный проезд будет действовать с 1 ноября по 31 марта. Это касается случая, когда на «Карте Школьника» нет достаточных средств. Карта будет заблокирована только после третьей поездки без оплаты. Информацию об этом предоставили в МУП ЦУГАЭТ.

Для разблокировки карты родители должны лично обратиться в центр обслуживания, который находится по адресу: Красный проспект, 161.

Власти считают, что высадка детей на улицу при низких температурах недопустима. Однако, важно отметить, что школьники не должны злоупотреблять такой возможностью, экономя деньги на другие нужды.

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#Транспорт#Новосибирск#Дети#Школьники#Общественный транспорт#Эмилия Губарева#Проезд
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