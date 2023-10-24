Школьникам из Новосибирска разрешили бесплатно ездить в автобусах зимой

Posted 24 октября, 09:17
Published 24 октября, 09:17
Modified 24 октября, 09:19
Updated 24 октября, 09:19
Временный лимит на безбилетный проезд будет действовать с 1 ноября по 31 марта. Это касается случая, когда на «Карте Школьника» нет достаточных средств. Карта будет заблокирована только после третьей поездки без оплаты. Информацию об этом предоставили в МУП ЦУГАЭТ.
Для разблокировки карты родители должны лично обратиться в центр обслуживания, который находится по адресу: Красный проспект, 161.
Власти считают, что высадка детей на улицу при низких температурах недопустима. Однако, важно отметить, что школьники не должны злоупотреблять такой возможностью, экономя деньги на другие нужды.