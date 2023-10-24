Школьникам из Новосибирска разрешили бесплатно ездить в автобусах зимой

В Новосибирске было принято решение о введении лимита на безбилетный проезд для школьников. Отныне, если у детей закончились деньги, они смогут ездить в общественном транспорте (кроме метро) бесплатно. Это решение было принято в мэрии и связано с началом холодного сезона.

Временный лимит на безбилетный проезд будет действовать с 1 ноября по 31 марта. Это касается случая, когда на «Карте Школьника» нет достаточных средств. Карта будет заблокирована только после третьей поездки без оплаты. Информацию об этом предоставили в МУП ЦУГАЭТ. Для разблокировки карты родители должны лично обратиться в центр обслуживания, который находится по адресу: Красный проспект, 161. Власти считают, что высадка детей на улицу при низких температурах недопустима. Однако, важно отметить, что школьники не должны злоупотреблять такой возможностью, экономя деньги на другие нужды. Непрерывный рост цен: в маршрутках Новосибирска снова взлетели цены за проезд Узнать подробнее Читайте также: Увеличение цен на проезд в транспорте прокомментировали в мэрии Новосибирска Пассажиры отказались платить за проезд и избили таксиста в Новосибирске