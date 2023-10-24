«Служи или вали домой»: россияне поддерживают массовый призыв мигрантов на СВО

С началом частичной мобилизации жители Российской Федерации негласно разделились на два лагеря. Одни целиком и полностью поддерживали действия властей и добровольно отправлялись на призывные пункты, либо заключали контракт с Минобороны. Другие называли частичную мобилизацию чуть ли не «фашизмом» и стали добровольными эмигрантами и релокантами. Однако в случае с мигрантами обнаружился неожиданный консенсус — обе стороны поддерживают призыв граждан СНГ в армию с последующей возможной отправкой в зону СВО.