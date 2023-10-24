atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 24 октября, 06:28

Published 24 октября, 06:28

Modified 24 октября, 06:41

Updated 24 октября, 06:41

Россияне поддерживают призыв мигрантов

«Служи или вали домой»: россияне поддерживают массовый призыв мигрантов на СВО

24 октября 2023, 06:28
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info
Россияне поддерживают призыв мигрантов

Идею призыва мигрантов на СВО массово поддерживают в России

В России прошли облавы на мигрантов с российскими паспортами. Многих забирали прямо из мечетей и отправляли в военкоматы, где они проходили призывную комиссию. Действия правоохранительных органов вызвали практически единодушное одобрение россиян.

С началом частичной мобилизации жители Российской Федерации негласно разделились на два лагеря. Одни целиком и полностью поддерживали действия властей и добровольно отправлялись на призывные пункты, либо заключали контракт с Минобороны. Другие называли частичную мобилизацию чуть ли не «фашизмом» и стали добровольными эмигрантами и релокантами. Однако в случае с мигрантами обнаружился неожиданный консенсус — обе стороны поддерживают призыв граждан СНГ в армию с последующей возможной отправкой в зону СВО.

«Сдавайте паспорта, если не нравится»

«Новые Известия» собрали множество комментариев россиян, обсуждающих «пятничные» облавы. Большинство комментаторов напрямую заявляет, что новоиспеченные граждане РФ обязаны отдать долг новой Родине или вернуться обратно домой в Среднюю Азию. Тем более, что зачастую мигранты предпочитают уклоняться от почетной обязанности.

В Новосибирске начинается осенний призыв — 2023: есть ли новые правила?
Узнать подробнее
«Мне не нравится, что мужчинам призывного возраста предоставляют гражданство без обязательной службы в ВС РФ. Почему мои дети, которые обрели гражданство РФ по праву рождения, должны служить срочную службу в рядах ВС и воевать, будучи мобилизованными уже после прохождения срочной службы, а вы, кто его совсем недавно приобрели, нет? Никто ведь не настаивает. Не хотите служить? Отказывайтесь от российского гражданства, сдавайте паспорта, возвращайте маткапиталы, — да валите куда хотите за границы РФ! Не хотите отказываться — живите по законам РФ, исполняя обязанности гражданина наравне с коренными жителями», — эмоционально пишет один из комментаторов.

Встречаются даже весьма провокационные суждения. «Паспорта они получили из шкурных соображений, родиной Россия для них станет только тогда, когда русские будут жить в резервациях. Выдворять вместе с теми, кто их сюда завозит!!!», — утверждает читательница «Новых Известий».

Многие упрекают мигрантов в том, что они предпочитают жить «на всем готовом», но при этом ничего не отдают взамен. Более того, с их стороны практически нет уважения к коренному населению. «Отказываются жить по российскому законодательству. Женщины ходят в чадрах. Старшие учат молодежь безобразничать», — пишет комментатор под ником Василий Иванович.

Драка с мигрантами вылилась в скандал с губернатором
Узнать подробнее

«Судите человека по делам»

Впрочем, встречаются в этом многоголосом враждебном хоре и комментарии, призывающие к гуманизму.

«Если хотите достойного отношения к себе, достойно относитесь к другим. Среди приезжих есть очень достойные люди, которые в критической ситуации сориентируются и помогут. Судите по делам», — заявляет Анна.
В Новосибирске «прошерстили» места скопления нелегальных мигрантов
Узнать подробнее

Отреагировали на ситуацию и сами мигранты.

«Где в Конституции РФ написано, что людей можно забирать без предварительно полученной повестки? Вам понравится, если с выпускного вас повезут в военкомат, отберут документы? Даже если на срочку?», — пишет мигрант Камиль.

Впрочем, он же ехидно заявляет: «Кто работать будет? А с экономикой что будет? Пример: уйдут дешевые рабочие, русские „Иваны“ за те же деньги работать не захотят».

Всего на ситуацию отреагировало свыше 4,5 тысяч комментаторов.

795 мигрантов выдворили из Новосибирской области — они нарушили закон
Узнать подробнее
Читайте также:
В Новосибирске устроили массовую облаву на мигрантов — проверили склады у Толмачево
#Армия#Призыв#Россия#Мигранты#Александр Ляхов
Подпишитесь
Сплошная милота: как Новосибирск украсили на «ужасный» Хэллоуин-2023
Сегодня, 05:40
Умер жестоко избитый рэпер из Новосибирска Артем Гейко: кто такой, песни, смерть
Сегодня, 04:44
Дом без бассейна: как застройщик «Корпорация Елка» дурит покупателей в Новосибирске
Сегодня, 03:14
Стоимость проезда в метро снова повысят в Новосибирске — введут новые тарифы
Вчера, 06:06
Самый высокий человек России станет кандидатом на довыборах в Новосибирске
Сегодня, 06:41
Готовы ли вы к зимним морозам в Новосибирске? Температура упадет до -19 ℃
Сегодня, 08:27