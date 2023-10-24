«Служи или вали домой»: россияне поддерживают массовый призыв мигрантов на СВО

Posted 24 октября, 06:28
Published 24 октября, 06:28
Modified 24 октября, 06:41
Updated 24 октября, 06:41
С началом частичной мобилизации жители Российской Федерации негласно разделились на два лагеря. Одни целиком и полностью поддерживали действия властей и добровольно отправлялись на призывные пункты, либо заключали контракт с Минобороны. Другие называли частичную мобилизацию чуть ли не «фашизмом» и стали добровольными эмигрантами и релокантами. Однако в случае с мигрантами обнаружился неожиданный консенсус — обе стороны поддерживают призыв граждан СНГ в армию с последующей возможной отправкой в зону СВО.
«Новые Известия» собрали множество комментариев россиян, обсуждающих «пятничные» облавы. Большинство комментаторов напрямую заявляет, что новоиспеченные граждане РФ обязаны отдать долг новой Родине или вернуться обратно домой в Среднюю Азию. Тем более, что зачастую мигранты предпочитают уклоняться от почетной обязанности.
«Мне не нравится, что мужчинам призывного возраста предоставляют гражданство без обязательной службы в ВС РФ. Почему мои дети, которые обрели гражданство РФ по праву рождения, должны служить срочную службу в рядах ВС и воевать, будучи мобилизованными уже после прохождения срочной службы, а вы, кто его совсем недавно приобрели, нет? Никто ведь не настаивает. Не хотите служить? Отказывайтесь от российского гражданства, сдавайте паспорта, возвращайте маткапиталы, — да валите куда хотите за границы РФ! Не хотите отказываться — живите по законам РФ, исполняя обязанности гражданина наравне с коренными жителями», — эмоционально пишет один из комментаторов.
Встречаются даже весьма провокационные суждения. «Паспорта они получили из шкурных соображений, родиной Россия для них станет только тогда, когда русские будут жить в резервациях. Выдворять вместе с теми, кто их сюда завозит!!!», — утверждает читательница «Новых Известий».
Многие упрекают мигрантов в том, что они предпочитают жить «на всем готовом», но при этом ничего не отдают взамен. Более того, с их стороны практически нет уважения к коренному населению. «Отказываются жить по российскому законодательству. Женщины ходят в чадрах. Старшие учат молодежь безобразничать», — пишет комментатор под ником Василий Иванович.
Впрочем, встречаются в этом многоголосом враждебном хоре и комментарии, призывающие к гуманизму.
«Если хотите достойного отношения к себе, достойно относитесь к другим. Среди приезжих есть очень достойные люди, которые в критической ситуации сориентируются и помогут. Судите по делам», — заявляет Анна.
Отреагировали на ситуацию и сами мигранты.
«Где в Конституции РФ написано, что людей можно забирать без предварительно полученной повестки? Вам понравится, если с выпускного вас повезут в военкомат, отберут документы? Даже если на срочку?», — пишет мигрант Камиль.
Впрочем, он же ехидно заявляет: «Кто работать будет? А с экономикой что будет? Пример: уйдут дешевые рабочие, русские „Иваны“ за те же деньги работать не захотят».
Всего на ситуацию отреагировало свыше 4,5 тысяч комментаторов.