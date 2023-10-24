Свиного гриппа не существует. Новосибирцев пугают очередной страшилкой?

Posted 24 октября, 10:55
Published 24 октября, 10:55
Modified 24 октября, 11:10
Updated 24 октября, 11:10
Материал подготовлен в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.
Сообщение об опасных химтрейлах, от которых люди заражаются свиным гриппом распространяется в соцсетях среди Новоибирцев.
«Если дать человеку вдохнуть пары азотистоводородной кислоты (которая закипает при температуре 37,2), то при обыкновенной простуде повысится температура тела. Кислота вступит в реакцию с водородом и выделит легкий водород, легкий азот и протий. Все это вызовет отек легких, пневмонию и смерть. При химическом анализе крови мы получим формулу H1N1, которую и назвали свиным гриппом!» — говорится в сообщении.
Выяснилось, что информация полностью не соответствует действительности и является смесью двух конспирологических теорий. Первая утверждает, что вируса не существует вообще, так как они якобы никем не были выделены и изучены. На самом деле свиной грипп (H1N1) — серотип вируса гриппа А. Он был изучен и выделен ещё в 1931 году американским ученым Ричардом Шоупом. Сейчас этот вид гриппа включен в список заболеваний Всемирной организации здравоохранения.
Кстати, именно серотип H1N1 был причиной эпидемии гриппа в 1918 году (Испанка), 1976 году (Русский грипп) и в 2009 году (тогда его и назвали «свиным гриппом»).
Сомнения насчет того, что свиной грипп может быть вызван вдыханием паров азотистоводородной кислоты возникают из-за симптомов. Химикат действительно может вызвать отравление. Но проявляться оно будет в виде конъюнктивита, бронхита, отеков, лихорадки и изменения цвета кожи. Свиной грипп характеризуется высокой температурой, болью в горле, заложенностью носа и другими симптомами, схожими с ОРВИ.
Второй фейк в этой новости — теория о химтрейлах — самолетах, которые намеренно распыляют химикаты, отравляющие население. Она была опровергнута не раз различными учёными. Например, членом комиссии по борьбе с лженаукой, доктором биологических наук, старшим научным сотрудником Института проблем передачи информации имени А. А. Харкевича РАН Александром Панчиным.
«Человек, который уверовал в то, что кто-то там с самолета распыляет химические вещества, или что Земля плоская и все это скрывают, — он очень легко уверует и в другие заговоры. Например, что людей чипируют с помощью прививок, поэтому не будет прививаться. Или в заговор, что коронавируса не существует. А потом люди начинают принимать очень опасные решения, как для себя, так и для окружающих. Поэтому мне кажется целесообразным развенчивать любые общественные мифы», — говорил он во время пандемии COVID-19, когда эта теория также распространялась среди населения.
Отметим, что азотистоводородная кислота, которую якобы распыляют самолеты, может взорваться при обычном трении емкости о поверхность, нагревании (в том числе, и в указанном примере) и нагревании. Вдобавок кислота очень токсична, обладает резким запахом и малейшее вдыхание ее паров вызовет у человека головную боль. Так что при распылении химиката население бы почувствовало это.
По прогнозам, в 2023 году в интернете будет опубликовано более 12,5 млн фейков. За два года их число выросло в 8 раз. «Лапша Медиа» — фактчекерский проект, который опровергает фейки. На сайте проекта теперь можно писать собственные разборы. Внести вклад в борьбу с недостоверной информацией может каждый. Инструкция и самые важные правила проверки информации на достоверность уже ждут вас на сайте.