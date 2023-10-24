Свиного гриппа не существует. Новосибирцев пугают очередной страшилкой?

«Человек, который уверовал в то, что кто-то там с самолета распыляет химические вещества, или что Земля плоская и все это скрывают, — он очень легко уверует и в другие заговоры. Например, что людей чипируют с помощью прививок, поэтому не будет прививаться. Или в заговор, что коронавируса не существует. А потом люди начинают принимать очень опасные решения, как для себя, так и для окружающих. Поэтому мне кажется целесообразным развенчивать любые общественные мифы», — говорил он во время пандемии COVID-19, когда эта теория также распространялась среди населения.