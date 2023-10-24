Во время метели три фуры слетели с трассы в Новосибирской области

Posted 24 октября, 06:33
Published 24 октября, 06:33
Modified 24 октября, 09:00
Updated 24 октября, 09:00
В пригороде Каргата Новосибирской области три грузовика съехали в кювет. Очевидцы, находившиеся рядом, сообщили об этом происшествии в соцсетях.
Снимки аварий были опубликованы в Telegram-канале «АСТ-54 Black». Инцидент произошел днем во вторник, 24 октября. Грузовики оказались вне дороги на разных участках, так это несколько разных ДТП.
Предположительно, водители не смогли справиться с управлением в сложных погодных условиях. На месте происшествия работают сотрудники ДПС. Подробности ДТП уточняются.