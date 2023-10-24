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Posted 24 октября, 06:33

Published 24 октября, 06:33

Modified 24 октября, 09:00

Updated 24 октября, 09:00

ДТП произошло сегодня

Во время метели три фуры слетели с трассы в Новосибирской области

24 октября 2023, 06:33
Фото: 1MI
ДТП произошло сегодня

Три фуры слетели с трассы в кювет в Новосибирской области

В Новосибирской области возле Каргата три грузовика вылетели в кювет; подробности аварии уточняются.

В пригороде Каргата Новосибирской области три грузовика съехали в кювет. Очевидцы, находившиеся рядом, сообщили об этом происшествии в соцсетях.

Снимки аварий были опубликованы в Telegram-канале «АСТ-54 Black». Инцидент произошел днем во вторник, 24 октября. Грузовики оказались вне дороги на разных участках, так это несколько разных ДТП.

Видео: АСТ-54

Предположительно, водители не смогли справиться с управлением в сложных погодных условиях. На месте происшествия работают сотрудники ДПС. Подробности ДТП уточняются.

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#Общество#Происшествия#Видео#Новосибирск#Новосибирская область#ДТП#Авария#Эмилия Губарева
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