В Новосибирске в 89 лет скончался академик Алексей Конторович

Posted 24 октября, 11:31
Published 24 октября, 11:31
Modified 24 октября, 11:33
Updated 24 октября, 11:33
«Скончался один из крупнейших специалистов в области геологии и геохимии нефти и газа, академик РАН, доктор геолого-минералогических наук Алексей Эмильевич Конторович», — сообщается в Telegram-канале правительства Новосибирской области.
Алексей Конторович родился в Харькове. После окончания Томского государственного университета в 1958 году переехал в Новосибирск и поступил на работу в Сибирский научно-исследовательский институт геологии, геофизики и минерального сырья при Министерстве геологии СССР, где дослужился до заместителя директора по науке. В последние годы жизни работал главным научным сотрудником Института нефтегазовой геологии и геофизики Сибирского отделения РАН, был научным руководителем при Федеральном исследовательском центре угля и углехимии СО РАН, занимался преподавательской деятельностью.
Благодаря Алексею Конторовичу были открыты Западно-Сибирская, Лено-Тунгусская и Лено-Вилюйская нефтегазоносные провинции и разработаны комплексные программы проведения геологоразведочных работ на нефть и газ в Западной Сибири, Восточной Сибири и Якутии.