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Posted 24 октября, 11:31

Published 24 октября, 11:31

Modified 24 октября, 11:33

Updated 24 октября, 11:33

Академику Конторовичу было 89 лет

В Новосибирске в 89 лет скончался академик Алексей Конторович

24 октября 2023, 11:31
Фото: wikipedia.org
Академику Конторовичу было 89 лет
В Новосибирске после продолжительной болезни скончался академик Алексей Конторович. Он внес значимый вклад в развитие нефтегазового комплекса.

«Скончался один из крупнейших специалистов в области геологии и геохимии нефти и газа, академик РАН, доктор геолого-минералогических наук Алексей Эмильевич Конторович», — сообщается в Telegram-канале правительства Новосибирской области.

Алексей Конторович родился в Харькове. После окончания Томского государственного университета в 1958 году переехал в Новосибирск и поступил на работу в Сибирский научно-исследовательский институт геологии, геофизики и минерального сырья при Министерстве геологии СССР, где дослужился до заместителя директора по науке. В последние годы жизни работал главным научным сотрудником Института нефтегазовой геологии и геофизики Сибирского отделения РАН, был научным руководителем при Федеральном исследовательском центре угля и углехимии СО РАН, занимался преподавательской деятельностью.

Благодаря Алексею Конторовичу были открыты Западно-Сибирская, Лено-Тунгусская и Лено-Вилюйская нефтегазоносные провинции и разработаны комплексные программы проведения геологоразведочных работ на нефть и газ в Западной Сибири, Восточной Сибири и Якутии.

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#Наука#Новосибирск#Смерть#Ученый#Александр Ляхов
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