В Новосибирске в 89 лет скончался академик Алексей Конторович

Алексей Конторович родился в Харькове. После окончания Томского государственного университета в 1958 году переехал в Новосибирск и поступил на работу в Сибирский научно-исследовательский институт геологии, геофизики и минерального сырья при Министерстве геологии СССР, где дослужился до заместителя директора по науке. В последние годы жизни работал главным научным сотрудником Института нефтегазовой геологии и геофизики Сибирского отделения РАН, был научным руководителем при Федеральном исследовательском центре угля и углехимии СО РАН, занимался преподавательской деятельностью.