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Posted 24 октября, 07:43

Published 24 октября, 07:43

Modified 24 октября, 08:58

Updated 24 октября, 08:58

До завершения работ по реконструкции сквера еще далеко

Первомайский сквер сдадут только в 2024 году — обещали это сделать в конце сентября

24 октября 2023, 07:43
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info
До завершения работ по реконструкции сквера еще далеко

Завершение реконструкции Первомайского сквера в Новосибирске перенесли на 2024 г

Часть работ в зеленой зоне придется перенести на следующий год, признала вице-мэр Анна Терешкова

Полностью благоустройство Первомайского сквера в Центральном районе Новосибирска будут завершены в 2024 году. Как сообщила во вторник, 24 октября вице-мэр Анна Терешкова, это связано с планами руководства Краеведческого музея по строительству галерей, примыкающих к музейному зданию. Кроме того, на следующий год перенесут устройство ограды вокруг зеленой зоны. Муниципалитету пришлось заказать новые пролеты для ограждения.

«Современные методики позволяют работать в любую погоду, если это не связано с земельными работами. На сегодняшний день все земельные работы сделаны, поэтому все работы мы можем спокойно делать, как минимум, до середины ноября», — обозначила Терешкова ближайшие перспективы продолжения реконструкции Первомайского сквера.

О том, как выглядит Первомайский сквер сегодня, можно судить по фотографиям корреспондента Atas.info.

Сегодня сквер больше похож на стройплощадкуСегодня сквер больше похож на стройплощадку
Сегодня сквер больше похож на стройплощадкуСегодня сквер больше похож на стройплощадку
Сегодня сквер больше похож на стройплощадкуСегодня сквер больше похож на стройплощадку
Сегодня сквер больше похож на стройплощадкуСегодня сквер больше похож на стройплощадку
Сегодня сквер больше похож на стройплощадкуСегодня сквер больше похож на стройплощадку
Сегодня сквер больше похож на стройплощадку
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info

Общая стоимость реконструкции сквера была оценена в 180 млн рублей. По словам мэра Анатолия Локтя, основные работы должны были быть завершены к началу сентября. Потом речь шла о 15 октября, затем был назван конец октября.

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