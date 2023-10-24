Первомайский сквер сдадут только в 2024 году — обещали это сделать в конце сентября

Полностью благоустройство Первомайского сквера в Центральном районе Новосибирска будут завершены в 2024 году. Как сообщила во вторник, 24 октября вице-мэр Анна Терешкова, это связано с планами руководства Краеведческого музея по строительству галерей, примыкающих к музейному зданию. Кроме того, на следующий год перенесут устройство ограды вокруг зеленой зоны. Муниципалитету пришлось заказать новые пролеты для ограждения.