Первомайский сквер сдадут только в 2024 году — обещали это сделать в конце сентября

Posted 24 октября, 07:43
Published 24 октября, 07:43
Modified 24 октября, 08:58
Updated 24 октября, 08:58
Полностью благоустройство Первомайского сквера в Центральном районе Новосибирска будут завершены в 2024 году. Как сообщила во вторник, 24 октября вице-мэр Анна Терешкова, это связано с планами руководства Краеведческого музея по строительству галерей, примыкающих к музейному зданию. Кроме того, на следующий год перенесут устройство ограды вокруг зеленой зоны. Муниципалитету пришлось заказать новые пролеты для ограждения.
«Современные методики позволяют работать в любую погоду, если это не связано с земельными работами. На сегодняшний день все земельные работы сделаны, поэтому все работы мы можем спокойно делать, как минимум, до середины ноября», — обозначила Терешкова ближайшие перспективы продолжения реконструкции Первомайского сквера.
О том, как выглядит Первомайский сквер сегодня, можно судить по фотографиям корреспондента Atas.info.
Общая стоимость реконструкции сквера была оценена в 180 млн рублей. По словам мэра Анатолия Локтя, основные работы должны были быть завершены к началу сентября. Потом речь шла о 15 октября, затем был назван конец октября.