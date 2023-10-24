Житель Сахалина победил в финале конкурса «Лидеры России» на Дальнем Востоке

Posted 24 октября, 06:17
Published 24 октября, 06:17
Modified 24 октября, 06:18
Updated 24 октября, 06:18
Награждение победителей окружного финала «Лидеров России» на Дальнем Востоке прошло в Пушкинском театре ДВФУ. Организаторы озвучили впечатляющие масштабом итоги мероприятия: в этом году представители ДФО подали на конкурс президентской платформы» свыше 5700 заявок, а 127 человек получили допуск к очным испытаниям. В напряженной борьбе победили 11 кандидатов, представляющих 9 регионов Дальнего Востока. Трое из них приехали из Забайкалья, по одному — из Приморья, Амурской области, Камчатского края, Магаданской области, Якутии, Хабаровского края, Чукотского АО и Сахалинской области. По словам генерального директора АНО «Россия — страна возможностей», ректора РАНХиГС Алексея Комиссарова, все победители — представители разных профессий, и все они заряжены на активный вклад в развитие родной страны.
«Оценочные мероприятия во Владивостоке с успехом прошли 11 управленцев из девяти регионов. Все они станут обладателями образовательного гранта в размере 1 млн рублей и смогут поработать с наставниками из числа ведущих управленцев России. Среди финалистов ДФО мы увидели ученых, педагогов, энергетиков, экономистов, юристов, инженеров, предпринимателей и представителей других востребованных профессий. Уверен, что своим энтузиазмом, трудолюбием и профессионализмом лидеры послужат развитию Дальнего Востока и всей нашей страны», — подчеркнул Алексей Комиссаров.
Представитель островного региона Станислав Медзиновский живет и работает в Южно-Сахалинске. Он занимает должность операционного директора предприятия. Для сахалинца это уже пятая попытка на конкурсе «Лидеры России» — так совпало, что именно она увенчалась успехом. Сам Станислав считает, что это награда за упорство и волю к победе.
«Конкурс меняется каждый раз, пятый сезон был очень интересным. У меня за плечами уже 17 лет работы в банковской сфере. Основной своей компетенцией считаю умение работать с людьми, учитывать и принимать во внимание их интересы. Для себя понял, что победа в конкурсе начинается задолго до него, она основывается на знаниях и конкретном опыте. Поэтому чем больше задач берешь на себя, тем больше совершенствуешься. Активно вовлекаю в проекты президентской платформы „Россия — страна возможностей“ своих детей, их у меня трое. Считаю, что конкурсы — реальная возможность познакомиться с людьми, которые усилят вас как профессионала и помогут реализовать те идеи, которые невозможно выполнить в одиночку», — прокомментировал Станислав Медзиновский.
На очных конкурсных испытаниях команда экспертов, состоящих в жюри, наблюдала, как финалисты конкурса «Лидеры России» решают разнообразные управленческие задачи, выступая в роли организатора, лидера команды, проводника изменений, стратега, реформатора и коммуникатора. По итогам работы все участники получили персональные рекомендации по дальнейшему развитию — это поможет им прокачать свои навыки. Кроме того, конкурсанты прошли собеседование у крупных работодателей Дальнего Востока и организовали мастер-классы «Уроки лидерства. Ценностные ориентиры» для владивостокских школьников.
Окружные финалы V конкурса «Лидеры России» уже завершились в Сибирском, Уральском и Северо-Западном федеральных округах. С 27 по 29 октября финальный этап пройдет в Нижнем Новгороде, а с 10 по 12 ноября — в Пятигорске. Там назовут финалистов Приволжского и Северо-Кавказского ФО соответственно. С 24 по 26 ноября в Ростове-на-Дону встретятся конкурсанты Южного федерального округа и новых регионов России — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Завершится серия окружных финалов 6–10 декабря в Москве: на одной площадке с управленцами ЦФО конкурсные испытания пройдут зарубежные участники.
По итогам окружных финалов определят 300 суперфиналистов V сезона. Имена победителей юбилейного конкурса управленцев «Лидеры России» станут известны в 2024 году.
Конкурс президентской платформы «Россия — страна возможностей» проводят с 2017 года по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина. В апреле 2023 года стартовал пятый сезон проекта. За все время на участие в конкурсе подано более 1 млн заявок из 150 стран мира.