Жители Новосибирской области первыми в России получили возможность отдохнуть в Мьянме

Потенциал туров в Мьянму представили сегодня туркомпаниям региона. «Сегодня мы презентовали нашим туроператорам возможности организации туров в Республику Союз Мьянма с прямыми перелетами из Новосибирска. Это действительно уникальная возможность, ведь прямое авиасообщение между Россией и Мьянмой происходит именно через новосибирский транспортный узел. Туры в Мьянму сравнимы по цене с привычным Таиландом, однако, наряду с пляжным отдыхом насыщены культурной составляющей, сохранившейся природой и традициями. Также в ближайшее время планируется распространить действие электронной визы для жителей Мьянмы, что позволит и нам, в свою очередь, показать настоящую Сибирь, ее культуру, просторы и морозы. Отмечу, что Правительство Новосибирской области совместно с представителями туриндустрии постоянно работает над расширением туристических направлений», — отметила заместитель министра экономического развития Новосибирской области Анна Павлова.



В мероприятии приняли участие представители авиакомпании Myanmar Airways International, туристических компаний Новосибирской области и принимающего туроператора, органов власти. Участники отметили, что возобновление авиасообщения с Мьянмой открывает новые деловые и туристические возможности не только для жителей Новосибирской области, но и других регионов России. А у туристических компаний есть возможность организации уникальных туров по стране с посещением нескольких городов, самых притягательных достопримечательностей, причем стоимость туров за счет снижения цены перелетов прогнозируется ниже, чем в другие популярные страны Юго-Восточной Азии.



Напомним, первый рейс, открывающий прямое авиасообщение между Мьянмой и Россией, состоялся 5 сентября. Рейс встретили в аэропорту «Толмачево» первый заместитель Губернатора Новосибирской области Юрий Петухов и Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Союз Мьянма в РФ господин Лвин У. Прямые перелеты из Новосибирска в Мьянму выполняются авиакомпанией Myanmar Airways International в два города страны — конечный пункт Янгон с промежуточной посадкой в Мандалае. Подробная информация о рейсах — на сайте аэропорта «Толмачево».