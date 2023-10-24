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Posted 24 октября, 05:07

Published 24 октября, 05:07

Modified 24 октября, 05:38

Updated 24 октября, 05:38

После 30-летнего перерыва запущено прямое авиасообщение Новосибирск

Жители Новосибирской области первыми в России получили возможность отдохнуть в Мьянме

24 октября 2023, 05:07
Фото: nso.ru
После 30-летнего перерыва запущено прямое авиасообщение Новосибирск
Новосибирскую область и Республику Союз Мьянма связало регулярное воздушное сообщение, теперь у жителей региона появилась уникальная возможность первыми открыть для путешествий эту загадочную страну. Прямое авиасообщение между странами запущено в этом году впервые после 30-летнего перерыва.

Потенциал туров в Мьянму представили сегодня туркомпаниям региона. «Сегодня мы презентовали нашим туроператорам возможности организации туров в Республику Союз Мьянма с прямыми перелетами из Новосибирска. Это действительно уникальная возможность, ведь прямое авиасообщение между Россией и Мьянмой происходит именно через новосибирский транспортный узел. Туры в Мьянму сравнимы по цене с привычным Таиландом, однако, наряду с пляжным отдыхом насыщены культурной составляющей, сохранившейся природой и традициями. Также в ближайшее время планируется распространить действие электронной визы для жителей Мьянмы, что позволит и нам, в свою очередь, показать настоящую Сибирь, ее культуру, просторы и морозы. Отмечу, что Правительство Новосибирской области совместно с представителями туриндустрии постоянно работает над расширением туристических направлений», — отметила заместитель министра экономического развития Новосибирской области Анна Павлова.

В мероприятии приняли участие представители авиакомпании Myanmar Airways International, туристических компаний Новосибирской области и принимающего туроператора, органов власти. Участники отметили, что возобновление авиасообщения с Мьянмой открывает новые деловые и туристические возможности не только для жителей Новосибирской области, но и других регионов России. А у туристических компаний есть возможность организации уникальных туров по стране с посещением нескольких городов, самых притягательных достопримечательностей, причем стоимость туров за счет снижения цены перелетов прогнозируется ниже, чем в другие популярные страны Юго-Восточной Азии.

Напомним, первый рейс, открывающий прямое авиасообщение между Мьянмой и Россией, состоялся 5 сентября. Рейс встретили в аэропорту «Толмачево» первый заместитель Губернатора Новосибирской области Юрий Петухов и Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Союз Мьянма в РФ господин Лвин У. Прямые перелеты из Новосибирска в Мьянму выполняются авиакомпанией Myanmar Airways International в два города страны — конечный пункт Янгон с промежуточной посадкой в Мандалае. Подробная информация о рейсах — на сайте аэропорта «Толмачево».

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