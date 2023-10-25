54-летний мужчина загадочно исчез в Новосибирской области — он пропал 5 дней назад

Posted 25 октября, 04:18
Published 25 октября, 04:18
Modified 25 октября, 04:20
Updated 25 октября, 04:20
Как сообщили волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт», в Чулыме пропал Иван Долгов. Ему 54 года. Он ушел в неизвестном направлении 20 октября 2023.
Особые приметы: теменная залысина. Приметы: рост 160 см, глаза серо-голубые, плотное телосложение, седые волосы. Был одет в темно-синие джинсы, черные ботинки либо кроссовки.
Если вам что-то известно о местонахождении мужчины, сообщите по телефонам 112 или 8-800-700-54-52.