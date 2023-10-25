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Posted 25 октября, 04:18

Published 25 октября, 04:18

Modified 25 октября, 04:20

Updated 25 октября, 04:20

Мужчина пропал

54-летний мужчина загадочно исчез в Новосибирской области — он пропал 5 дней назад

25 октября 2023, 04:18
Фото: ЛизаАлерт
Мужчина пропал

В Новосибирской области пропал пять дней назад 54-летний мужчина с лысиной

В Чулымском районе Новосибирска начали поиски пропавшего 54-летнего мужчины, о местонахождении которого ничего неизвестно уже пять дней.

Как сообщили волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт», в Чулыме пропал Иван Долгов. Ему 54 года. Он ушел в неизвестном направлении 20 октября 2023.

Особые приметы: теменная залысина. Приметы: рост 160 см, глаза серо-голубые, плотное телосложение, седые волосы. Был одет в темно-синие джинсы, черные ботинки либо кроссовки.

Если вам что-то известно о местонахождении мужчины, сообщите по телефонам 112 или 8-800-700-54-52.

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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Пропал#Пропажа#Эмилия Губарева#Лиза Алерт
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