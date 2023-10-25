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Posted 25 октября, 11:03

Published 25 октября, 11:03

Modified 25 октября, 11:05

Updated 25 октября, 11:05

Бывший гендиректор «Тяжстанкгидропресс» отрицает свою вину

Дело«Тяжстанкгидропресс»: потерпевшая сторона заявила, что не помнит всей сути

25 октября 2023, 11:03
Фото: ЧС-Инфо
Бывший гендиректор «Тяжстанкгидропресс» отрицает свою вину

В суде Новосибирска гендиректор «Тяжстанкгидропресс» забыл детали иска

В Кировском районе Новосибирска продолжается судебный процесс по делу бывших директоров завода «Тяжстанкгидропресс» Виктора Арановского и Николая Степакина. Их обвиняют в отчуждении имущества и мошенничестве. При этом потерпевшая сторона не смогла рассказать ничего нового.

Как сообщает «ЧС-Инфо», на заседании, прошедшем 24 октября, завершился допрос нынешнего генерального директора «Тяжстанкгидропресс» Амира Мифтахова. Именно он подал иск против обвиняемых, заявив о неправомерном отчуждении имущества и мошенничестве с их стороны. Однако во время допроса потерпевший не смог толком ответить на уточняющие вопросы.

По словам Амира Мифтахова, всю информацию по делу готовили юристы и бухгалтеры предприятия, которым он якобы полностью доверяет. Также генеральный директор не помнит всех подробностей уголовного дела. Например, Амир Мифтахов так и не смог ответить, как высчитывался ущерб от отчуждения профилактория «Тяжстангидропресс», оцененный в 108 миллионов рублей.

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Виктор Арановский и Николай Степакин по-прежнему не признают своей вины, заявляя о том, что уголовное дело якобы было сфабриковано для прикрытия рейдерского захвата предприятия. Однако в случае признания их вины новосибирцы могут получить более пятнадцати лет тюремного заключения.

Следующее судебное заседание назначено на 31 октября.

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#Новосибирск#Суд#Завод#Мошенничество#Александр Ляхов
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