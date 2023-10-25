Дело«Тяжстанкгидропресс»: потерпевшая сторона заявила, что не помнит всей сути

По словам Амира Мифтахова, всю информацию по делу готовили юристы и бухгалтеры предприятия, которым он якобы полностью доверяет. Также генеральный директор не помнит всех подробностей уголовного дела. Например, Амир Мифтахов так и не смог ответить, как высчитывался ущерб от отчуждения профилактория «Тяжстангидропресс», оцененный в 108 миллионов рублей.