Дело«Тяжстанкгидропресс»: потерпевшая сторона заявила, что не помнит всей сути

Posted 25 октября, 11:03
Published 25 октября, 11:03
Modified 25 октября, 11:05
Updated 25 октября, 11:05
Как сообщает «ЧС-Инфо», на заседании, прошедшем 24 октября, завершился допрос нынешнего генерального директора «Тяжстанкгидропресс» Амира Мифтахова. Именно он подал иск против обвиняемых, заявив о неправомерном отчуждении имущества и мошенничестве с их стороны. Однако во время допроса потерпевший не смог толком ответить на уточняющие вопросы.
По словам Амира Мифтахова, всю информацию по делу готовили юристы и бухгалтеры предприятия, которым он якобы полностью доверяет. Также генеральный директор не помнит всех подробностей уголовного дела. Например, Амир Мифтахов так и не смог ответить, как высчитывался ущерб от отчуждения профилактория «Тяжстангидропресс», оцененный в 108 миллионов рублей.
Виктор Арановский и Николай Степакин по-прежнему не признают своей вины, заявляя о том, что уголовное дело якобы было сфабриковано для прикрытия рейдерского захвата предприятия. Однако в случае признания их вины новосибирцы могут получить более пятнадцати лет тюремного заключения.
Следующее судебное заседание назначено на 31 октября.