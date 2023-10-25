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Posted 25 октября, 01:24

Published 25 октября, 01:24

Modified 25 октября, 01:26

Updated 25 октября, 01:26

График меняется

Электрички в Новосибирской области меняют расписание с 4 ноября 2023

25 октября 2023, 01:24
Фото: Эмилия Губарева / atas.info
График меняется

В Новосибирской области расписание электричек поменяют с 4 по 6 ноября

С 4 по 6 ноября в Новосибирской области изменится расписание пригородных поездов: они будут курсировать по графику выходного дня.

С 4 по 6 ноября в Новосибирской области изменится расписание электричек. Это связано с празднованием Дня народного единства.

В течение трех дней, с 4 по 6 ноября, электрички будут следовать по графику выходного дня. Однако, 3 ноября, перевозки будут осуществляться по обычному расписанию.

Компания «Экспресс-пригород» благодарит пассажиров за внимание и просит планировать свои поездки с учетом этих изменений.

Электрички меняют расписание в Новосибирской области со 2 октября 2023
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