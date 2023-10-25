Электрички в Новосибирской области меняют расписание с 4 ноября 2023

Posted 25 октября, 01:24
Published 25 октября, 01:24
Modified 25 октября, 01:26
Updated 25 октября, 01:26
С 4 по 6 ноября в Новосибирской области изменится расписание электричек. Это связано с празднованием Дня народного единства.
В течение трех дней, с 4 по 6 ноября, электрички будут следовать по графику выходного дня. Однако, 3 ноября, перевозки будут осуществляться по обычному расписанию.
Компания «Экспресс-пригород» благодарит пассажиров за внимание и просит планировать свои поездки с учетом этих изменений.