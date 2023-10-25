Краевед назвал ТОП-4 самых страшных памятников Новосибирска

Posted 25 октября, 05:41
Published 25 октября, 05:41
Modified 25 октября, 05:43
Updated 25 октября, 05:43
Один из таких памятников — «Сантехник, вылезающий из люка». По словам Голодяева, у фигуры сантехника есть проблемы с пропорциями, что является распространенной проблемой для многих памятников в городе. Но в данном случае рука сантехника выглядит страшно, потому что вытянута, а локоть поврежден.
Голодяев отметил, что на каждом кладбище и одиночных захоронениях в Новосибирске можно найти необычные и пугающие памятники. Он привел пример надгробия в Калининском районе, где написано: «Здесь был убит семилетний мальчик рукой злодея». Еще один пример — большой памятный камень в Нижней Ельцовке, на котором указано: «Здесь был убит человек».
Самым странным памятником, по мнению Голодяева, является «Памятник друзьям» на улице Богаткова, он известен как «Трое вышли из гроба». На постаменте стоят три фигуры с собакой. Краевед отметил, что эти фигуры банально непонятны.
В целом, по мнению Голодяева, ситуация с памятниками в Новосибирске не сильно отличается от других городов. Однако он выразил желание, чтобы все памятники соответствовали эстетическим требованиям городского художественного совета, пишет «АиФ-Новосибирск».