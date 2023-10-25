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Posted 25 октября, 05:41

Published 25 октября, 05:41

Modified 25 октября, 05:43

Updated 25 октября, 05:43

Какие памятники самые жуткие

Краевед назвал ТОП-4 самых страшных памятников Новосибирска

25 октября 2023, 05:41
Фото: Константин Голодяев/АиФ-Новосибирск
Какие памятники самые жуткие

Краевед Голодяев назвал самые жуткие памятники Новосибирска

Константин Голодяев, который изучает историю Новосибирска, рассказал о необычных памятниках, которые пугают сибиряков.

Один из таких памятников — «Сантехник, вылезающий из люка». По словам Голодяева, у фигуры сантехника есть проблемы с пропорциями, что является распространенной проблемой для многих памятников в городе. Но в данном случае рука сантехника выглядит страшно, потому что вытянута, а локоть поврежден.

Голодяев отметил, что на каждом кладбище и одиночных захоронениях в Новосибирске можно найти необычные и пугающие памятники. Он привел пример надгробия в Калининском районе, где написано: «Здесь был убит семилетний мальчик рукой злодея». Еще один пример — большой памятный камень в Нижней Ельцовке, на котором указано: «Здесь был убит человек».

Фото: Константин Голодяев/АиФ-Новосибирск

Самым странным памятником, по мнению Голодяева, является «Памятник друзьям» на улице Богаткова, он известен как «Трое вышли из гроба». На постаменте стоят три фигуры с собакой. Краевед отметил, что эти фигуры банально непонятны.

В целом, по мнению Голодяева, ситуация с памятниками в Новосибирске не сильно отличается от других городов. Однако он выразил желание, чтобы все памятники соответствовали эстетическим требованиям городского художественного совета, пишет «АиФ-Новосибирск».

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#Новосибирск#Кладбище#Памятник#Эмилия Губарева#Памятники
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