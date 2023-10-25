Краевед назвал ТОП-4 самых страшных памятников Новосибирска

Один из таких памятников — «Сантехник, вылезающий из люка». По словам Голодяева, у фигуры сантехника есть проблемы с пропорциями, что является распространенной проблемой для многих памятников в городе. Но в данном случае рука сантехника выглядит страшно, потому что вытянута, а локоть поврежден.