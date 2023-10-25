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Posted 25 октября, 03:44

Published 25 октября, 03:44

Modified 25 октября, 03:46

Updated 25 октября, 03:46

Пока туалет не круглосуточный

Молодежь в Новосибирске получит доступ 24/7 к туалетам в парке «Арена»

25 октября 2023, 03:44
Фото: Эмилия Губарева / atas.info
Пока туалет не круглосуточный

Туалет в новосибирском парке «Арена» станет круглосуточным

В парке «Арена» в Новосибирске планируется сделать туалет круглосуточным, так как это место отдыха активно посещают жители города.

В популярном новосибирском парке «Арена» планируется сделать туалет круглосуточным из-за большого количества посетителей. Об этом сообщила вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова на пресс-конференции ТАСС.

Вначале в парке было установлено два бесплатных туалета с рабочим временем до 21:00, затем время работы было продлено до 23:00, а потом до полуночи в летний период. Сейчас планируется сделать туалет доступным круглосуточно из-за большого числа молодежи, которая гуляет в парке.

Также вице-мэр отметила, что все парки и скверы, ремонт которых завершат в 2023–2024 гг., будут иметь бесплатные туалеты, работающие до 21:00. Новые туалеты также станут доступны для людей с ограниченными возможностями.

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#Общество#Новосибирск#Туалет#Эмилия Губарева
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