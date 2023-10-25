Молодежь в Новосибирске получит доступ 24/7 к туалетам в парке «Арена»

Posted 25 октября, 03:44
Published 25 октября, 03:44
Modified 25 октября, 03:46
Updated 25 октября, 03:46
В популярном новосибирском парке «Арена» планируется сделать туалет круглосуточным из-за большого количества посетителей. Об этом сообщила вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова на пресс-конференции ТАСС.
Вначале в парке было установлено два бесплатных туалета с рабочим временем до 21:00, затем время работы было продлено до 23:00, а потом до полуночи в летний период. Сейчас планируется сделать туалет доступным круглосуточно из-за большого числа молодежи, которая гуляет в парке.
Также вице-мэр отметила, что все парки и скверы, ремонт которых завершат в 2023–2024 гг., будут иметь бесплатные туалеты, работающие до 21:00. Новые туалеты также станут доступны для людей с ограниченными возможностями.