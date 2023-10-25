Молодежь в Новосибирске получит доступ 24/7 к туалетам в парке «Арена»

Вначале в парке было установлено два бесплатных туалета с рабочим временем до 21:00, затем время работы было продлено до 23:00, а потом до полуночи в летний период. Сейчас планируется сделать туалет доступным круглосуточно из-за большого числа молодежи, которая гуляет в парке.