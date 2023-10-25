atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 25 октября, 04:40

Published 25 октября, 04:40

Modified 25 октября, 04:44

Updated 25 октября, 04:44

Вырубка деревьев началась 25 октября

Молодые березы начали рубить на Красном проспекте — они даже не успели вырасти

25 октября 2023, 04:40
Фото: Артем Васильев / atas.info
Вырубка деревьев началась 25 октября

Вырубку берез на Красном проспекте начали в Новосибирске 25 октября

Молодые березы начали рубить на Красном проспекте 25 октября. Вырубке уже ранее возмущались местные жители. Однако в мэрии говорят, что снос деревьев оправдан. Действительно ли стоило убивать молодые деревья — в материале Atas.Info.

Рабочих с бензопилами заметили на аллее на Красном проспекте 25 октября. На участке от улицы Каменской до Сибревкома началась вырубка молодых деревьев.

Снос продлится до завтрашнего дня включительно. Он запланирован по длине всего Красного проспекта. К работам приступили с начала улицы — на участке от дома №1 до дома №10. На месте старых берез обещают посадить 12 саженцев ивы ломкой Буллата, 12 саженцев клена Гиннала, 344 куста пузыреплодника зеленого и 66 кустов пузыреплодника калинолистного.

Фото: Артем Васильев / atas.info

Заменить деревья новыми решили из-за того, что растения на этом участке гниют и сохнут из-за расположения в центре дорожного полотна, сильных ветров и дорожных реагентов.

По словам замначальницы по благоустройству общественных пространств мэрии Марии Смирновой, есть «угроза жизни и здоровью людей, угроза аварийной ситуации, потому что березы могут в любой момент упасть на проезжую часть, ветки могут сломаться. Когда происходит шторм, сильный ветер, угроза увеличивается».

Фото: Артем Васильев / atas.info

Начальник отдела сопровождения проектов благоустройств МАУ «Горзеленхоз» Светлана Гижицкая объяснила, что теперь в «Горзеленхозе» выбирали морозостойкие, сухостойкие деревья, проверенные на других зеленых территориях. Клен Гиннала уже много лет растет, например, в Первомайском сквере. Ожидается, что березы на Красном проспекте сменят именно эти деревья. Так, город будет более цветущим весной, зеленым — в летнее время и желто-красным — осенью.

Фото: Артем Васильев / atas.info

Ранее Atas.Info уже писал о замене деревьев в конце сентября. Отметим, что снос деревьев в Новосибирске происходит на регулярной основе. При этом мэрия не успевает исполнять реальные дела. Так, в Первомайском сквере уже успели высадить новые растения, однако основную реконструкцию перенесли на 2024 год. В муниципалитете такое решение объяснили тем, что контракты на эти работы заключаются с одними и теми же организациями, которые при этом не могут выполнить условия предыдущих договоров.

Представители мэрии ссылаются на правила федерального закона №44, по которому «конкурс выигрывает тот, кто дал самую низшую цену. И часто это бывают не социально ответственные бизнесмены, которые заходят на торги, не имея даже никаких оборотных средств и ресурсов».

Редакция Atas.info отправила официальный запрос в мэрию о сроках высадки новых растений.

«Проблема нерешима»: мэрия Новосибирска о контрактах с недобросовестными подрядчиками
Узнать подробнее
Читайте также:
На Красном проспекте начинают рубить деревья — зачем это делают?Первомайский сквер сдадут только в 2024 году — обещали это сделать в конце сентябряУ Первомайского сквера под корень вырубят старые яблони
#Новосибирск#Мэрия#Реконструкция#Первомайский сквер#Красный проспект#Шторм#Горзеленхоз#Вырубка#Рабочие#Муниципалитет#Артем Васильев#Снос деревьев#Аллея#Сибревком#Улица Каменская#Гниение
Подпишитесь
Сплошная милота: как Новосибирск украсили на «ужасный» Хэллоуин-2023
Сегодня, 05:40
Умер жестоко избитый рэпер из Новосибирска Артем Гейко: кто такой, песни, смерть
Сегодня, 04:44
Дом без бассейна: как застройщик «Корпорация Елка» дурит покупателей в Новосибирске
Сегодня, 03:14
Стоимость проезда в метро снова повысят в Новосибирске — введут новые тарифы
Вчера, 06:06
Самый высокий человек России станет кандидатом на довыборах в Новосибирске
Сегодня, 06:41
Готовы ли вы к зимним морозам в Новосибирске? Температура упадет до -19 ℃
Сегодня, 08:27