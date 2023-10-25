Молодые березы начали рубить на Красном проспекте — они даже не успели вырасти

Posted 25 октября, 04:40
Published 25 октября, 04:40
Modified 25 октября, 04:44
Updated 25 октября, 04:44
Рабочих с бензопилами заметили на аллее на Красном проспекте 25 октября. На участке от улицы Каменской до Сибревкома началась вырубка молодых деревьев.
Снос продлится до завтрашнего дня включительно. Он запланирован по длине всего Красного проспекта. К работам приступили с начала улицы — на участке от дома №1 до дома №10. На месте старых берез обещают посадить 12 саженцев ивы ломкой Буллата, 12 саженцев клена Гиннала, 344 куста пузыреплодника зеленого и 66 кустов пузыреплодника калинолистного.
Заменить деревья новыми решили из-за того, что растения на этом участке гниют и сохнут из-за расположения в центре дорожного полотна, сильных ветров и дорожных реагентов.
По словам замначальницы по благоустройству общественных пространств мэрии Марии Смирновой, есть «угроза жизни и здоровью людей, угроза аварийной ситуации, потому что березы могут в любой момент упасть на проезжую часть, ветки могут сломаться. Когда происходит шторм, сильный ветер, угроза увеличивается».
Начальник отдела сопровождения проектов благоустройств МАУ «Горзеленхоз» Светлана Гижицкая объяснила, что теперь в «Горзеленхозе» выбирали морозостойкие, сухостойкие деревья, проверенные на других зеленых территориях. Клен Гиннала уже много лет растет, например, в Первомайском сквере. Ожидается, что березы на Красном проспекте сменят именно эти деревья. Так, город будет более цветущим весной, зеленым — в летнее время и желто-красным — осенью.
Ранее Atas.Info уже писал о замене деревьев в конце сентября. Отметим, что снос деревьев в Новосибирске происходит на регулярной основе. При этом мэрия не успевает исполнять реальные дела. Так, в Первомайском сквере уже успели высадить новые растения, однако основную реконструкцию перенесли на 2024 год. В муниципалитете такое решение объяснили тем, что контракты на эти работы заключаются с одними и теми же организациями, которые при этом не могут выполнить условия предыдущих договоров.
Представители мэрии ссылаются на правила федерального закона №44, по которому «конкурс выигрывает тот, кто дал самую низшую цену. И часто это бывают не социально ответственные бизнесмены, которые заходят на торги, не имея даже никаких оборотных средств и ресурсов».
Редакция Atas.info отправила официальный запрос в мэрию о сроках высадки новых растений.