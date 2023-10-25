Молодые березы начали рубить на Красном проспекте — они даже не успели вырасти

Ранее Atas.Info уже писал о замене деревьев в конце сентября. Отметим, что снос деревьев в Новосибирске происходит на регулярной основе. При этом мэрия не успевает исполнять реальные дела. Так, в Первомайском сквере уже успели высадить новые растения, однако основную реконструкцию перенесли на 2024 год. В муниципалитете такое решение объяснили тем, что контракты на эти работы заключаются с одними и теми же организациями, которые при этом не могут выполнить условия предыдущих договоров.