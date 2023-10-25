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Posted 25 октября, 09:58

Published 25 октября, 09:58

Modified 25 октября, 10:02

Updated 25 октября, 10:02

Новое жилье вместо аварийного получили еще 18 семей на Сахалине

25 октября 2023, 09:58
В Поронайском районе состоялось новоселье для 18 семей, которые переехали из аварийного жилья в новые благоустроенные квартиры. Праздник организовали для жителей села Майское. Для них ранее построили 9 монолитных домов в рамках федеральной программы.

Строительство двухквартирных зданий начали весной 2023 года. Теперь помещения полностью готовы к проживанию. Застройщик выполнил чистовую отделку, установил необходимую сантехнику, а также водонагреватели и электрические плиты. У каждой квартиры есть отдельный вход и небольшой участок земли для приусадебных работ.

«Не передать словами, как я счастлива получить новое жилье! Квартира светлая, большая. Теперь ко мне смогут приезжать в гости дети и внуки. Уже обдумываем, как благоустроим участок, обязательно посадим огород, садовые деревья и цветы», — рассказала жительница Майского Любовь Егорова.

В Поронайском районе сегодня возводят еще 4 многоквартирных дома. Новостройки появятся в районном центре, на улицах Совхозной, 40 лет ВЛКСМ и Фрунзе. Строительство закончат в 2024 году — в новые квартиры переедут еще 190 семей.

«Благодаря поддержке федерального центра и личной инициативе президента России проблема с расселением аварийного жилья решается на Сахалине активными темпами. Ровно год назад Владимир Путин объявил о продолжении программы расселения граждан из аварийного фонда. Каждый житель может увидеть эти изменения, ведь в Сахалинской области только по новой программе расселено более 10 тысяч людей», — прокомментировал министр строительства островного региона Алексей Колеватых.

Фото: Правительство Сахалинской области

Сахалинская область первой из регионов РФ приступила к реализации нового этапа программы переселения. Ликвидацию жилья, которое было признано аварийным до 1 января 2017 года, удалось завершить за 2 года вместо 5. За 2019 и 2020 годы из аварийного фонда расселено более 4 тысяч человек.

В 2022 году Сахалинская область получила финансовую поддержку от правительства РФ в размере 11 млрд рублей, в 2023-м — 6 млрд рублей. Всего за два года из федерального и регионального бюджетов на эти цели направлено более 52 млрд рублей.

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