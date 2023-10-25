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Posted 25 октября, 08:04

Published 25 октября, 08:04

Modified 25 октября, 08:06

Updated 25 октября, 08:06

На Новосибирскую ГЭС забрел соболь

Новосибирскую ГЭС проинспектировал на наличие рыбы соболь

25 октября 2023, 08:04
Фото: ВК / НоVосибирская ГЭС
На Новосибирскую ГЭС забрел соболь

На Новосибирскую ГЭС прибежал за рыбой соболь

На Новосибирскую ГЭС забрел соболь. Зверек некоторое время побегал по промышленной зоне.
«Сегодня Новосибирскую ГЭС посетил необычный гость. Демьян Бобриков во время обхода станции успел сделать быстрое видео», — сообщается в паблике «НоVосибирская ГЭС» в социальной сети «ВКонтакте».

Зверек с любопытством наблюдал за сотрудником станции, но не решался подходить слишком быстро. Соболь то и дело пытался подойти, но затем убегал и показывал мордочку.

Скорее всего, соболь решил забежать на ГЭС, поскольку рядом находится река, полная рыбы. Молодой зверек немного «ошибся» адресом, но порадовал людей.

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#Видео#Новосибирск#Животные#Природа#Соцсети#Александр Ляхов
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