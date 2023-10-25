Новосибирскую ГЭС проинспектировал на наличие рыбы соболь

Posted 25 октября, 08:04
Published 25 октября, 08:04
Modified 25 октября, 08:06
Updated 25 октября, 08:06
«Сегодня Новосибирскую ГЭС посетил необычный гость. Демьян Бобриков во время обхода станции успел сделать быстрое видео», — сообщается в паблике «НоVосибирская ГЭС» в социальной сети «ВКонтакте».
Зверек с любопытством наблюдал за сотрудником станции, но не решался подходить слишком быстро. Соболь то и дело пытался подойти, но затем убегал и показывал мордочку.
Скорее всего, соболь решил забежать на ГЭС, поскольку рядом находится река, полная рыбы. Молодой зверек немного «ошибся» адресом, но порадовал людей.