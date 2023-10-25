Новосибирцы пожаловались на самые плохие маршруты — где лучше не ехать?

На втором месте находится троллейбус №29. Он часто задерживается, поэтому приходится ждать рейс подолгу. Из-за этого образуется давка. Но даже если пассажирам и удается дождаться троллейбус вовремя, он все равно сломается в пути и добираться до пункта назначения придется пешком.