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Posted 25 октября, 13:53

Published 25 октября, 13:53

Modified 25 октября, 13:55

Updated 25 октября, 13:55

Новосибирцы жалуются на давку и необходимость подолгу ждать рейс

Новосибирцы пожаловались на самые плохие маршруты — где лучше не ехать?

25 октября 2023, 13:53
Фото: Midjourney
Новосибирцы жалуются на давку и необходимость подолгу ждать рейс

В Новосибирске составили антирейтинг маршрутов общественного транспорта

Жители Новосибирска составили своеобразный антирейтинг маршрутов общественного транспорта. По их мнению, из-за плохой работы общественного транспорта невозможно попасть домой после работы.

Как сообщает «МК в Новосибирске», горожане чаще всего откровенно ненавидят три маршрута. Почетную пальму первенства занял автобус №8. Из-за его нежелания приезжать вовремя жители Академгородка приезжают домой очень поздно. При этом последний рейс должен прибывать в 23.20 вечера.

«Вы когда-нибудь нормально добрались домой после 22:00? Мы настолько к этому привыкли, что даже не обращаем внимания на особенности расписания. Все равно приходится раскошеливаться на такси», — цитирует издание подписчицу паблика «Сообщество Академгородка | Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте».

Также сибирячка заявила, что мэрия обещала закупить восемнадцать дополнительных автобусов, однако пока они так и не вышли на линию.

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На втором месте находится троллейбус №29. Он часто задерживается, поэтому приходится ждать рейс подолгу. Из-за этого образуется давка. Но даже если пассажирам и удается дождаться троллейбус вовремя, он все равно сломается в пути и добираться до пункта назначения придется пешком.

На третьем месте находится автобус №23. Но там «всего лишь» грязно и сыро. Из-за этого даже в салоне растут грибы.

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Ситуации прокомментировали в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска. По данным ведомства, сбои в работе автобуса №8, действительно наблюдались, особенно вечером. Но перевозчику «НОВОСИБИРСКПРОФСТРОЙ-ПАТП-1» указали на необходимость выполнять договорные обязательства в части соблюдения утвержденного расписания.

По мнению чиновников, полная загруженность троллейбуса №29 наблюдается только в «час пик». А работникам автобусного маршрута №23 уже намекнули на необходимость частой уборки.

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