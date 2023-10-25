Новосибирцы пожаловались на самые плохие маршруты — где лучше не ехать?

Posted 25 октября, 13:53
Published 25 октября, 13:53
Modified 25 октября, 13:55
Updated 25 октября, 13:55
Как сообщает «МК в Новосибирске», горожане чаще всего откровенно ненавидят три маршрута. Почетную пальму первенства занял автобус №8. Из-за его нежелания приезжать вовремя жители Академгородка приезжают домой очень поздно. При этом последний рейс должен прибывать в 23.20 вечера.
«Вы когда-нибудь нормально добрались домой после 22:00? Мы настолько к этому привыкли, что даже не обращаем внимания на особенности расписания. Все равно приходится раскошеливаться на такси», — цитирует издание подписчицу паблика «Сообщество Академгородка | Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте».
Также сибирячка заявила, что мэрия обещала закупить восемнадцать дополнительных автобусов, однако пока они так и не вышли на линию.
На втором месте находится троллейбус №29. Он часто задерживается, поэтому приходится ждать рейс подолгу. Из-за этого образуется давка. Но даже если пассажирам и удается дождаться троллейбус вовремя, он все равно сломается в пути и добираться до пункта назначения придется пешком.
На третьем месте находится автобус №23. Но там «всего лишь» грязно и сыро. Из-за этого даже в салоне растут грибы.
Ситуации прокомментировали в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска. По данным ведомства, сбои в работе автобуса №8, действительно наблюдались, особенно вечером. Но перевозчику «НОВОСИБИРСКПРОФСТРОЙ-ПАТП-1» указали на необходимость выполнять договорные обязательства в части соблюдения утвержденного расписания.
По мнению чиновников, полная загруженность троллейбуса №29 наблюдается только в «час пик». А работникам автобусного маршрута №23 уже намекнули на необходимость частой уборки.